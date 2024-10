¿Central Córdoba “corre con el caballo del comisario”? El fuerte descargo de De Felippe: “Muchos de los que hoy hablan…”

Central Córdoba de Santiago del Estero venció 2-1 a Huracán este jueves en las semifinales de la Copa Argentina y clasificó a su segunda final, luego de que lo hiciera por primera vez en 2019 (en esa oportunidad perdió 3-0 ante River). Es el séptimo triunfo consecutivo que hilvanan y el 12° partido al hilo sin perder. Gran racha de Omar De Felippe, que desde que asumió en agosto apenas perdió un encuentro (1-0 ante Riestra en el debut) y ya acumula 8 victorias y 4 empates.

El Ferroviario, que hasta entonces venía en el fondo de la tabla y era un claro candidato al descenso (antes de que se cancelaran), ahora se ilusiona con ganar el primer título de su historia y entrar a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, muchos de estos logros son vistos de reojo, puesto a que se lo suele relacionar con Pablo Toviggino, mano derecha de Chiqui Tapia en la AFA y con fuertes vínculos con el fútbol santiagueño (de allí surgió e incluso presidió la Liga Santiagueña). Incluso el DT del Globo, Frank Darío Kudelka, insinuó que el arbitraje de Silvio Trucco incidió en el resultado en San Nicolás.

En ese sentido, De Felippe salió en defensa de su equipo y respondió a estas acusaciones en conferencia de prensa: "El árbitro puede haber tenido detalles, pero no creo que haya sido determinante en ninguna jugada. Dicen que somos el caballo del comisario. No hay que olvidarse que yo estuve del otro lado durante muchos años, y cuando me tocaba cerraba la boca y seguía. Muchos de los que hablan hoy, antes jugaban con el caballo del comisario", retrucó.

"Le pido a la gente que mire los partidos, a ver cuánto lo ayudaron a Central Córdoba, porque parecería que nosotros no entrenamos, que los pibes no juegan, que nos están regalando las cosas. No nos regalaron nada. Que miren todos los partidos y que me lo digan", agregó a continuación, dándole valor al trabajo que viene realizando desde que llegó al conjunto blanquinegro.

"Yo entiendo el juego, cierro la boca y valoro lo que hacen estos chicos. Seguimos para adelante, y esperemos que estos chicos le sigan dando una alegría enorme al club, a la gente que viajó. Tienen que entender que cuando nos toca jugar tenemos que hacer miles de kilómetros, la gente sale a la ruta y viene. Nosotros salimos en micro 10 o 12 horas y seguimos. Hay que mirar para todos lados. Tratemos de disfrutar del fútbol y no estemos buscando roña", cerró su descargo.