Qué le dijo Gago a Baliño, indignado por la lesión de Zenón sin tarjeta para Garayalde: “Me lo…”

Boca Juniors consiguió este miércoles una clasificación vital en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. En un accidentado encuentro que se vio en parte opacado por los bochornosos incidentes entre las dos hinchadas y la policía en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa, los de la Ribera, luego del empate 1-1 en los 90 minutos, lograron imponerse 2-1 en los penales gracias a una histórica actuación de Leandro Brey, que contuvo 4 de los 5 disparos.

Más allá de la alegría por avanzar a semifinales, donde se medirá ante Vélez, el Xeneize tuvo que lamentarse de la lesión de uno de sus habituales titulares, Kevin Zenón. El volante de 23 años, que en esta ocasión había arrancado en el banco y luego ingresó en el entretiempo, cerca del final recibió una muy dura falta por detrás por parte de Nicolás Garayalde, tras lo cual quedó revolcándose en el piso, muy adolorido, y pidiendo el cambio.

La lesión de Zenón tras la falta de Garayalde

Si bien no pudo entrar un reemplazo en su lugar, puesto que ya se habían agotado las ventanas para las modificaciones, el 22 debió abandonar igualmente el campo con lágrimas en sus ojos. Esto dejó al equipo con un hombre menos durante los instantes finales y el juez principal, Jorge Baliño, de una mala actuación en general, no solo no expulsó al futbolista del Lobo, sino que ni siquiera le mostró un tarjeta amarilla por esta violenta acción.

La protesta de Fernando Gago con Jorge Baliño

Esto despertó la indignación de Fernando Gago, quien ya comenzó a protestar la decisión desde el costado de la cancha. Una vez finalizado el encuentro, encaró al árbitro e intercambió unas cuantas palabras, en una escena que fue captada por la transmisión oficial. A pesar de que no se logró entender todo lo que le dijo, si se lo pudo oír con claridad pronunciar una impactante frase: "Me rompieron un jugador, me lo rompió", exclamó enojado.

Baliño, por su parte, se excusó: "No lo veo, Fernando, no lo veo". Si bien hay que tener en cuenta que en Copa Argentina aún no implementaron el VAR, lo cierto es que fueron muchas las decisiones discutibles que tomó a lo largo del partido, tanto en contra de Boca como de Gimnasia. En cuanto a Zenón, aún se espera el parte médico, pero por la forma en que salió llorando y las declaraciones de Pintita, todo apunta a que se trata de una lesión grave que, por lo menos, requerirá unas cuantas semanas de recuperación.