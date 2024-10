La baja sensible de Godoy Cruz para visitar a Independiente de Avellaneda

Godoy Cruz trabaja con la mente puesta en su próximo objetivo. Tras la buena seguidilla de puntos conseguidos en la Liga Profesional que significaron los empates con Huracán y San Lorenzo más las victorias sobre Gimnasia de La Plata y Newell's, ahora la mira se centra en Independiente de Avellaneda.

El duelo ante el Rojo será este sábado en condición de visitante (desde las 19.30) y Daniel Oldrá empieza a perfilar el posible once para seguir sumando en todas las tablas. El entrenador está obligado a meter mano en el once titular de manera obligada porque tendrá una baja sensible en la mitad de la cancha: Nicolás Fernández llegó a la quinta amarilla ante la Lepra y deberá purgar una fecha de suspensión.

El Indio, clave para el equipo, deberá parar.

Si bien aún no está confirmado, la idea que tiene en la mente el Gato es darle ese lugar al colombiano Juan José Pérez, quien reemplazó al mediocampista uruguayo mientras tuvo sus problemas de tobillo. El resto, sería el mismo equipo al que viene apostando el entrenador en los últimos encuentros: Petroli, Arce, Barrios, Rasmussen, Pereyra, Leyes, Ábrego, Pérez, Andino, Altamira y Salomón Rodríguez.

Para el Tomba es un encuentro clave en sus aspiraciones de poder pelear por los puestos directos de Copa Libertadores 2025. Actualmente, el equipo está segundo en la tabla anual (junto con Talleres de Córdoba, ambos con 55 unidades) y deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder sacar boleto directo a la edición del próximo año (clasifican los tres mejores de la temporada).