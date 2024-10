El mea culpa del árbitro Baliño tras Boca-Gimnasia: "Pude haber sacado una roja para cada lado"

La accidentada victoria de Boca Juniors este miércoles en los cuartos de final de la Copa Argentina por penales ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, no solamente estuvo manchada por los bochornosos incidentes en las tribunas, sino que además el juego se vio muy condicionado por el arbitraje. Jorge Baliño no tuvo una buena actuación y sus decisiones fueron muy discutidas, generando bronca y réplicas por parte de los dos equipos.

La jugada que sin dudas más polémica generó fue sobre el final del encuentro, cuando Nicolás Garayalde enganchó a Kevin Zenón, provocándole un esguince moderado de tobillo izquierdo. Tras esto, el juez no solamente no expulsó al hombre del Lobo, sino que ni siquiera le mostró una tarjeta amarilla. Tras las fuertes repercusiones que tuvo esta situación, el colegiado salió a dar explicaciones este jueves por la mañana en TyC Sports.

El mea culpa de Jorge Baliño por su arbitraje en Boca-Gimnasia

"En la jugada de la lesión, y se lo expliqué a Fernando Gago cuando terminó el partido, fue un accidente de juego porque la lesión se produce con la pierna que venía por detrás. Pero la pierna que cruza y comete la infracción tal vez tenía la temeridad como para tarjeta amarilla, pero no para roja. La lesión termina siendo una consecuencia del juego", se justificó en conversación con Sportia acerca de por que no expulsó al volante tripero.

Igualmente, reconoció que mínimamente debería haber amonestado a Garayalde y, pese a que se se lo advirtrieron en el momento, decidió igualmente no hacerlo: "Nobleza obliga, el asistente que estaba de ese lado me decía que era para amarilla y yo decidí que no. Son evaluaciones de momentos, de segundos y la evalué de esa manera", señaló.

Además, marcó dos situaciones en la que debería haber expulsado tanto a un futbolista de Gimnasia como a uno de Boca: "Hubo una de roja para cada lado. La de Norberto Briasco del primer tiempo (contra Edinson Cavani a los 3 minutos), fue fuerte, tuvo una intensidad alta. Y tal vez la de Pol Fernández (a Martín Fernández) sobre el final también hubiera merecido otra cosa más". Sobre esta última, que fue instantes después de la jugada de Zenón, aclaró que lo sucedido en esa incidencia no tuvo nada que ver: "A esta altura de mi vida no me condiciono por decisiones anteriores, simplemente en el momento la evalué de esa manera", aseguró Baliño.