Se definió la “sanción” del DT de Vélez con Elías Gómez tras llamarlo “cagón”

El presente futbolístico de Vélez Sarsfield pareciera ser inmejorable. Luego de superar un 2023 muy complicado, en el que llegó a estar comprometido con el descenso, en este 2024 dio un giro de 180 grados y se catapultó, por lejos, como el mejor equipo del fútbol argentino. Subcampeón de la Copa de la Liga a mitad de año, logró mantener el nivel en la Liga Profesional, la cual lidera con comodidad desde hace muchas fechas (aunque en la última Huracán se le acercó a 3 puntos). Además, aún sigue con vida en la Copa Argentina, ya clasificado a semifinales.

Estando tan bien en todos los frentes, parecía difícil de imaginar que pudiera surgir un problema dentro del plantel que desviara el foco del gran trabajo que está realizando el equipo. Sin embargo, el último viernes, el valioso punto que obtuvieron en condición de visitante ante River quedó en segundo plano tras el exabrupto de Elías Gómez para con Gustavo Quinteros, a quien calificó de "cagón" ante los ojos de todo el mundo al pasar a su lado luego de que lo reemplazara al minuto 55 para dejar en el campo un esquema más defensivo.

El exabrupto de Elías Gómez contra Gustavo Quinteros

Si bien el lateral izquierdo pidió disculpas en el post partido, el DT se mostró enojado al referirse al asunto y anunció que habría un "castigo deportivo" por la actitud de su jugador. "El respeto es la base de la convivencia de un equipo de fútbol y en la vida", había advertido en aquella oportunidad. Pasados unos cinco días de aquel incidente, y a falta de otros tres para el próximo encuentro, ya se conoce cuál será la sanción que le aplicará.

Elías Gómez no será titular en el próximo partido de #Vélez ante Belgrano. pic.twitter.com/ZdDkxIW5u1 — Agustin Sileo (@AgustinSileo) October 23, 2024

Según informó Agustín Sileo, periodista partidario del Fortín, en su cuenta de X, "Elías Gómez no será titular en el próximo partido ante Belgrano", el cual se jugará este sábado desde las 21.00 en Liniers por la fecha 19 de la Liga Profesional. Si bien aún no es seguro si concentrará para estar entre los convocados (esto se evaluará durante los próximos días), quien se perfila para ocupar su lugar en el once inicial es Aaron Quirós, quien es 6 pero ya jugó de 3 en otras oportunidades.

En caso de que decida no convocarlo, el único reemplazante natural que tiene Quinteros a disposición es Joaquín Vaquero, lateral izquierdo categoría 2003, que en 2023 formó parte del equipo campeón de Vélez del torneo de Reserva. El juvenil firmó su primer contrato como profesional en enero, pero aún no debutó en Primera. Sería una apuesta muy arriesgada, pero serviría para dejar sentado que el respeto es definitivamente innegociable.