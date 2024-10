La decisión de Fefusa que atenta contra un deporte en crecimiento

La Federación de Fútbol de Salón de Mendoza (Fefusa) apuesta por cambiar los torneos, aunque vaya a contramano de lo que necesita el deporte, por lo menos de la forma en la que se propone. El pasado viernes se confirmó una restructuración creando un torneo llamado "Premium" (con 16 equipos), otro "Primera A" (28 equipos) y un último llamado "Primera B" (con 64 clubes).

El futsal es la disciplina que más ha crecido en estos últimos años en la provincia de Mendoza y esta decisión de restructurar a la fuerza y sin un verdadero crecimiento puede generar todo lo contrario tanto en jugadores como en clubes. También en árbitros, que si bien siempre están en el ojo de la tormenta, quedarán más expuestos con estos cambios. Si bien a nivel estructural son positivos los cambios que proponen desde la federación, son inviables en el corto plazo y en el contexto que se viene manejando el deporte. Se exige canchas de al menos 36x18 metros, tablero electrónico, tres vestuarios y la presentación de equipos en categorías formativas: C20, C17, C15, C13. No hay ayuda desde Fefusa ni subsidios para ayudar a los clubes a crecer. Solo exigencias.

Lo llamativo es que todo esto se anunció a poco tiempo de terminar el año y son muchos los clubes que no cuentan con esto hoy en día porque nunca se preocuparon por la mejora real en los clubes. Ahora son las instituciones las que tienen que salir a conseguir todos estos pedidos a contrareloj y con gastos importantes.

Tanto clubes, a nivel interno, como algunos jugadores han mostrado un disconformismo grande, ya que muchos advierten que este cambio puede generar el efecto contrario y alejar a muchos futbolistas del circuito, ya que no hay medidas que los beneficien. Ni bien fue anunciado el proyecto en las redes oficiales oficiales de Fefusa, varios jugadores de la Selección argentina y mendocina se expresaron al respecto. "Cual es el beneficio a los jugadores y a los clubes que son quienes bancan todo este circo para que unos pocos se lleven todo? El deporte cada día crece más y la federación parece que ya no tiene las herramientas suficientes para la cantidad de afiliados, o hay que delegar o hay que buscar soluciones URGENTE, a nivel nacional e internacional se viene todo a pique, jugadores que emigran tanto a AFA como a jugar FIFA, no cambia nada si simplemente se achica la cantidad de equipos", fue el comentario de Tomás Civelli, jugador mendocino que integra ambas selecciones.

Federico Pérez, campeón del mundo con la camiseta de la Selección argentina, expresó: "Qué nuevas propuestas hay para el deporte, jugadores, público? Todo lo mismo, seguimos pegándonos con el techo. Entiendan que el deporte tiene que dar otro salto de nivel, no quieren verlo, delegarlo en caso de no tener las herramientas, quieren seguir remando en el dulce de leche".

Un torneo "Premium" que atenta contra la competencia

Otra de las medidas que se tomaron es que no puede haber más de un equipo por club, por lo que Regatas, Alemán, Talleres y Godoy Cruz bajarán a uno de sus equipos a la segunda categoría (Jockey “B” no ascendió este año a pesar de haber sido campeón y su lugar lo ocupará San Pablo). Ante esto, algunos delegados estudian cambiarle el nombre a sus otras versiones para que puedan competir de igual manera. Si la idea es hacer una liga "Premium" con mayor nivel, hay equipos que no van a poder jugar en la elite pese a hacer los méritos.

Esta propuesta no ha caído bien, ya que entienden que son cambios que no hacen ni garantizan un mejor espectáculo por si solo. El simple hecho de reducir equipos no garantiza nada. Por poner un ejemplo, Jockey B que salió campeón en la segunda categoría y está primero en la general. Así y todo no va a poder jugar en la máxima categoría solo por una decisión dirigencial. Don Orione B también es uno de los animadores de la B y tampoco podrá tener chances. Los jugadores siguen siendo exprimidos ante un deporte amateur y con esta restructuración peligra que muchos futbolistas elijan otro deporte y que clubes que no cuenten con los requisitos terminen teniendo una depuración entre sus deportistas. Son cada vez más los torneos amateurs de fines de semana que cuentan con redes profesionalizadas, fotógrafos y hasta videos personalizados que generan un atractivo. Por lo menos por ahora, esto no fue informado por Fefusa como punto a mejorar de cara a esta nueva restructuración.

En resumen se piensa en un torneo que no garantiza un mayor nivel ni un mejor espectáculo. Solamente habrá menos equipos en un torneo con un nuevo nombre y algunos clubes se endeudarán para poder cumplir con requisitos en poco tiempo. La paciencia de los verdaderos protagonistas, los jugadores, seguirá agotándose cada vez más sin recibir ningún tipo de beneficios, ya que el 95% paga por jugar a este deporte.