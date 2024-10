Diego Forlán debutará como tenista profesional a los 45 años, en dupla con un argentino

Se lució y como pocos con una pelota de fútbol. Es uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección de Uruguay y muchos lo recordarán por su nivel en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que fue goleador y figura; o por sus días en Atlético de Madrid; o, los hinchas de Independiente, por sus destellos de talento cuando era muy joven, allá por el 2000. Pero Diego “Cachavacha” Forlán hoy no es noticia por lo hecho como futbolista, sino porque hará su debut como tenista profesional, en el Challenger Tour. Y jugará nada menos que junto al argentino Federico Coria.

“Este año en el Uruguay Open tenemos una dupla IMPERDIBLE en el dobles: el tenista argentino Federico Coria (actualmente número 78 del ranking ATP) y el ex jugador de fútbol uruguayo Diego Forlán. ¡Sí, nuestro número 10 también la está rompiendo en el tenis!”, escribió en redes sociales la cuenta oficial del Uruguay Open, confirmando que el ex Villareal y Manchester United hará su debut profesional. Y agregaron: “Este año, Forlán ha competido en más de tres torneos +40 en Montevideo, destacándose además en el MT1000 de Lima del ITF World Tennis Masters Tour. Dato curioso: Forlán es zurdo en el tenis, lo contrario a cómo jugaba al fútbol, y su golpe de derecha es el más potente”.

El anuncio del Abierto de Uruguay en redes sociales. (Foto: @uruguayopen)

Forlán se retiró del fútbol profesional en 2019, jugando en el Kitchee SC de Hong Kong, y desde entonces volvió a amigarse con un deporte en el que se lucía desde chico: el tenis. Antes de optar por el fútbol, en la adolescencia, el uruguayo ya era muy habilidoso con la raqueta y aparentemente su cuerpo no lo olvidó. En este 2024, Forlán empezó a competir en la categoría +45, en la que ocupa el puesto 108º (es el 744º de la categoría +40) y ya disputó tres torneos del circuito ITF, con un saldo de 8 victorias y 3 derrotas. Ahora, Cachavacha dará un nuevo paso y hará su estreno en el Challenger Tour, la última categoría del tenis antes de la ATP.

El caso de Paolo Maldini

“Lleva tiempo preparándose, entrenando mucho en tenis. Creo que se merece esta oportunidad”, declaró sobre él el director del Abierto de Uruguay, Diego López, en el podcast Tenistas Sin Saque. Forlán no es el primer futbolista que incursiona en el deporte de las raquetas luego de retirarse. Otra mega estrella como el italiano Paolo Maldini, leyenda y ex capitán del AC Milan que jugó 126 partidos para su selección, se dio el gusto en 2017 de jugar un torneo de tenis profesional: fue en dobles junto a su entrenador Stefano Landonio en el Challenger Aspria Tennis Cup. No fue el resultado esperado: perdieron 6-1 y 6-1 en el debut ante Tomasz Bednarek y David Pel. Pero Maldini se divirtió: “Fue solo un evento aislado. Ha sido una buena experiencia, que disfruté mucho, pero no se va a repetir”.

Forlán jugó el MT100 de Lima

El que más ha ganado en el tenis luego de ser futbolista es Rangel Rangelov, quien supo jugar dos finales de la Copa de Bulgaria en el primero de sus oficios y luego se volcó al tenis, donde fue capaz de lucirse: Rangelov participó en las Copas Davis de 1964 y 1967 con Bulgaria, su país. En la primera fase de la segunda de esas ediciones, no perdió un solo set en sus dos partidos de singles y además ganó el dobles, en una victoria por 5-0 sobre Portugal. Sin embargo, en la siguiente instancia, ante Gran Bretaña, Bulgaria quedaría eliminada y Rangelov perdería su invicto tras una paliza propinada por Roger Taylor: 6-2, 6-1 y 6-0.

Forlán y Edinson Cavani, una dupla que les dio a los uruguayos incontables alegrías. (Foto: archivo)

Diego Forlán tuvo una larga y exitosísima carrera como futbolista. Jugó en el Manchester United, el Milan, el Villarreal y el Atlético de Madrid, entre otros, y levantó 12 trofeos. Fue dos veces Bota de Oro en Europa (premio otorgado al goleador de las ligas de dicho continente en una temporada) y quedó quinto en la votación al Balón de Oro en el año 2010. Jugó 125 partidos con la selección charrúa, anotó 38 goles y fue figura de un equipo que llegó a las semifinales del Mundial 2010 y se consagró en la Copa América 2011. Pero a los 45 años su realidad es otra. Sigue ligado al deporte, como de costumbre, pero desafía los límites. Y hará su debut como tenista profesional, junto al hermano del histórico Guillermo Coria, en un torneo de su país.