Bomba en Boca: un titular pidió no jugar ante Gimnasia para ser vendido al exterior

Boca Juniors está a horas de afrontar un duelo crucial que pone en juego todo el 2024. Por los cuartos de final de Copa Argentina, este miércoles desde las 21.10 enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata en cancha de Newell's, la única chance que le queda para sumar un título en el año y el atajo para clasificarse a la Copa Libertadores 2025, objetivo que no está consiguiendo de momento con los puntos acumulados en la tabla general de Primera División..

Como si no fuera suficiente la presión que tiene ya encima Fernando Gago tras la abultada derrota 3-0 en el debut ante Tigre, sumó esta jornada un nuevo problema. Uno de los jugadores más importantes del plantel, que viajó a Rosario para disputar el encuentro, le pidió explícitamente que no lo usara hasta que el club resuelva qué hacer con una oferta que recibió esta semana de un club europeo.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Cristian Medina pidió no jugar el partido de hoy frente a Gimnasia. Ya se lo comunicó a Gago.

*??La determinación fue tomada ya que Boca no resuelve aún qué hacer con la última oferta del Fenerbahce, que es de u$s 10M más 5 en objetivos cumplibles y el 20% de una… pic.twitter.com/T5RRLahEd3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 23, 2024

Como lo informó el periodista César Merlo en su cuenta de X, se trata de Cristian Medina, por quien en septiembre parecía haberse llegado a un acuerdo para que se convirtiera en futbolista del Fenerbahçe de Turquía a partir de enero. Sin embargo, ese primer convenio no terminó de concretarse, por lo que en los últimos días el conjunto otomano volvió a la carga por el volante.

Al momento de la primera oferta, la cláusula del N° 36 del Xeneize era de 15 millones de dólares, pero al poco tiempo se elevaría a 20 millones. Desde Brandsen 805 pidieron 18 millones, lo que hizo que la negociación se cayera. Ahora el club turco puso sobre la mesa 10 millones de forma inmediata, más otros 5 millones en bonos y un 20% de plusvalía, lo que no termina de convencer en la Ribera, por lo que aún no han tomado una decisión al respecto.

Ante esta indefinición, Medina tomó la mencionada medida de protesta. Si bien en los planes de Gago para este compromiso Pol Fernández lo reemplazaría en el once inicial y él iría al banco, seguía siendo una buena carta para utilizar más avanzado el partido. Esto pone en jaque a Boca y deja bien en claro que el joven mediocampista se mantiene firme en su postura de emigrar, ya que, a sus 22 años, considera que se le está a punto de pasar el tren.

La expresión de deseo de Medina de salir de Boca

"Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida", le había dicho a Miguel Merentiel durante un entrenamiento, comentario que se viralizó a través de un video filtrado por el canal oficial del club. ¿Podrá cumplir su sueño de jugar en el fútbol europeo y vestir la camiseta del Fenerbahçe en 2025?