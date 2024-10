Ojo, River: los dos jugadores que si reciben una amarilla en Brasil se perderán la vuelta en el Monumental

Faltan horas para el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y River Plate en Belo Horizonte. Será el último que disputen los de Núñez fuera de casa, ya que tanto la revancha como, en caso de pasar de fase, la final, se jugarán ambas en el Monumental. Sin embargo, primero deberán superar el escollo de jugar en Brasil, un territorio que siempre suele ser hostil para los argentinos, tanto por la potencia de sus equipos como por las cuestiones extradeportivas harto conocidas.

Más allá de lo que pueda suceder fuera de la cancha, El Millonario tendrá que sortear otros obstáculos como, por ejemplo, el estado del campo de juego que, tras las intensas lluvias de los últimos días en la ciudad, no estará en las mejores condiciones. Pero además, tendrá un condicionante especial que tiene que ver con los jugadores comprometidos con las tarjetas amarillas, ya que dos de los titulares más importantes del plantel llegaron al límite al haber recibido dos cartulinas en las series de playoffs (instancia en la que ya se limpiaban las recibidas en la fase de grupos).

Borja llega a la serie contra Mineiro al límite de amarillas. (Foto: Fotobaires)

Uno de ellos es Miguel Borja, el goleador del equipo tanto en el torneo con 6 anotaciones como también en todas las competencias. El delantero colombiano fue amonestado en la revancha ante Talleres por los octavos de final y luego también en el primer encuentro de cuartos frente a Colo Colo en Chile. En caso de volver a ser apercibido ante el Galo, se perderá la vuelta en Argentina.

Armani también deberá cuidarse de las amonestaciones. (Foto: Fotobaires)

Lo mismo le sucederá a Franco Armani. El arquero y capitán de River vio la tarjeta amarilla en los dos partidos de la llave de cuartos contra el Cacique. Si bien detrás suyo hay un muy buen reemplazante como Jeremías Ledesma, que demostró ser más que capaz de defender con altura los tres palos, el campeón del mundo con la Selección argentina tiene un plus por su rol de referente que puede ser crucial en este tipo de compromisos.

Por lo tanto, el Colibrí y el Pulpo deberán tener mucho cuidado de no volver a ser amonestados, ya que sus potenciales ausencias serían más que sensibles para los planes de Marcelo Gallardo. Pero este resguardo no deberá limitarse al cruce en el Arena MRV, ya que si superan esta instancia sin apercibimientos pero luego ven la cartulina en la revancha, no podrán estar presentes en la final de la Libertadores. Entonces, la prudencia tendrá que ser por partida doble.