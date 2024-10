La contundente opinión de Harry Kane sobre el presente de Messi: "Está jugando a un nivel muy..."

Si se piensa en grandes goleadores de la actualidad y de los últimos años, los primeros nombres que aparecen son, por supuesto, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes a pesar de tener 37 y 39 años respectivamente, siguen manteniéndose vigentes y engrosando sus estadísticas como los máximos artilleros de la historia del fútbol.

Pero fuera de estas dos grandes figuras fuera de serie, otro delantero que logró posicionarse entre los mejores en el último tiempo es Harry Kane. El 9 del Bayern Munich, que ya lleva 13 tantos en 10 partidos jugados esta temporada y viene de anotar 44 en la anterior, fue consultado este lunes acerca de quién creía que era el mejor futbolista del mundo en la actualidad, y no dudó.

La opinión de Kane sobre Messi

"Messi", respondió sin pestañear en una entrevista estilo ping-pong con Goal en la previa del duelo de este miércoles por Champions League. "Tuvo una fantástica Copa América de nuevo, está jugando a un nivel muy alto", se explayó a continuación acerca del presente del capitán de la Selección argentina.

Y no es para menos. La Pulga no sólo logró consagrarse campeón continental una vez más con la Scaloneta, sino que viene de deleitar a todos los fanáticos albicelestes el pasado martes ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. Esa misma cifra la repitió con el Inter Miami el sábado contra New England Revolution por la MLS, donde se prepara para afrontar los playoffs.

No es la primera vez que el goleador inglés elogia a Leo. "Amaría jugar al lado de Messi, uno de los mejores futbolistas que ha jugado nuestro juego. Estoy seguro de que me podría dar un par de asistencias", había declarado Kane tiempo atrás en conversación con ESPN. ¿Habrá sido un guiño para un potencial futuro suyo con la camiseta de las Garzas?