¿Era penal para el Galo? La polémica del inicio en el Atlético Mineiro-River

Como era presumible en una semifinal de Copa Libertadores, el partido entre Atlético Mineiro y River se disputa con muchísima intensidad y pierna fuerte. Los dos entrenadores dispusieron una alineación con tres centrales y dos carrileros para igualar los esquemas y favorecer justamente los duelos individuales.

Ante este escenario, fue difícil hasta el momento ver situaciones de peligro en algunos de los dos arcos que no sean oriundos de un pelotazo largo o una pelota parada. De hecho, esta última fue la vía mediante la cual Atlético Mineiro abrió el marcador a los cinco minutos, pero el tanto de Deyverson fue anulado.

La mano en el área de River que no fue penal

Fue mediante un córner desde la izquierda que cabeceó Junior Alonso, se desvió en un jugador de River y el rebote capturó el excéntrico delantero para mandarla a guardar. El juez venezolano Jesús Valenzuela sancionó el offside, pero luego el VAR llamó para le pidió que no reanude el juego para revisar una posible mano.

Sucede que tras el cabezazo de Junior Alonso, la pelota rebotó claramente en la mano de Leandro González Pirez, la que provoca el rebote. El árbitro no la había advertido pero el VAR la revisó y sugirió que no sancione penal, considerando que la ubicación del brazo no amplía volumen.

Sin embargo, hubo un error de proceder del VAR, al mando del chileno Juan Lara. Sucede que si la revisión era por el offside, se debía definir desde la cabina del videoarbitraje. Pero como la revisión fue por la mano, se trata de una jugada no factual, de interpretación (si la mano amplía volumen o no) por lo que el VAR debió llamar a Valenzuela para que él mismo la revise.