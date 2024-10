Alumni-Belgrano, la gran final del URBA Top 12: ¿hay un candidato en el clásico?

No eran, a priori, los favoritos. Habían clasificado a las semifinales del URBA Top 12 como 4º y 3º, respectivamente, pero Belgrano Athletic y Alumni dieron dos batacazos para meterse de lleno en la final del rugby de Buenos Aires. Se verán las caras en la Catedral del rugby, la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI), la misma donde obtuvieron su pasaje al duelo decisivo, el próximo sábado 26 de octubre desde las 17.10. Será la primera vez que se crucen estos clásicos rivales en una final desde que se utiliza el actual formato, hace ya 26 años.

Fue Belgrano el que cumplió con su labor primero. Los de Virrey del Pino habían llegado a los playoffs luego de una gran temporada, pero habían sufrido una merma en su juego (y en los resultados) en los últimos partidos de la etapa regular. De hecho, en la última fecha perdieron ante San Luis y casi comprometen su clasificación. Los esperaba Newman, que había terminado puntero luego de 22 fechas. Y fue el Bordó el que impuso condiciones desde el principio, adelantándose 10-0 en el marcador en la primera de las semifinales. Pero el Marrón, con lo que sabe hacer muy bien, logró revertir la situación: primero, con un try de intercepción de su wing Ignacio Díaz y, más tarde, con una avivada de su apertura Juan Aparicio.

¡INTERCEPCIÓN Y TRY DE BELGRANO! Ignacio Díaz prendió el turbo y apoyó ante Newman en la semifinal.



uD83DuDCFA Mirá la definición del #URBATop12 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/EZhB81greh — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 19, 2024

Belgrano llegó a estar 25-13 arriba en el marcador luego de un segundo try producto de un pase interceptado, esta vez por el otro wing, Pedro Arana. Pero los últimos quince minutos fueron frenéticos y cambiantes. Dos tries de Newman dejaron el encuentro 27-25 a favor de los de Benavides; sin embargo, a falta de tres minutos, el fullback de Belgrano Juan Landó metió un penal que volvió a poner arriba al BAC: 28-27. En la última jugada del encuentro, Newman tuvo la oportunidad de la épica en el pie de su figura, pero el apertura Gonzalo Guitérrez Taboada, uno de los mejores jugadores del torneo, falló por muy poco un penal que les habría dado la victoria. Fue 28-27 y pase a la final para Belgrano, mientras que Newman extendió una racha tan curiosa como negativa: fue su sexta semifinal perdida de forma consecutiva por un punto (2015, 2016, 2021, 2022, 2023 y 2024).

Al día siguiente, el domingo, Alumni y el San Isidro Club (SIC) debían sacarse chispas para definir al otro finalista. Los de Tortuguitas sabían que en caso de ganar los esperaría su clásico rival. Tal vez con ello como motivación, lo cierto es que el primer tiempo de Alumni ante el vigente campeón fue excelente y sin fisuras. 16 puntos de su apertura Joaquín Díaz Luzzi, producto de un try, una conversión y tres penales, dejaron el score 16-0 al momento del entretiempo. En los primeros quince minutos de la segunda mitad, el equipo rojiblanco no logró ser igual de eficaz y el SIC lo aprovechó y descontó con un try de Ignacio Botazzini. De todas maneras, la reacción no fue suficiente.

¡LEYÓ LOS ESPACIOS Y LLEGÓ AL TRY DE ALUMNI! Joaquín Díaz Luzzi se lució con su conquista vs. SIC.



uD83DuDCFA Mirá el #URBATop12 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/nMikj2bQHr — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 20, 2024

Enseguida llegaron otros dos tries de Alumni (Franco Battezzati y Santiago Pernas), uno detrás del otro, que liquidaron el encuentro: 30-7. El SIC mostró su orgullo en los últimos diez minutos y le marcó dos veces (Alejandro Daireaux y Mateo Albanese) a un Alumni que había bajado un poco la guardia para decorar un 30-21. Con un Díaz Luzzi implacable y una tercera línea incansable, compuesta por Ignacio Cubilla, Juan Patricio Anderson y Santiago Montagner, Alumni se tomó revancha de la final perdida ante el SIC el año pasado por 15-12 y ahora irá en busca del séptimo trofeo de su historia. ¿El obstáculo? Nada menos que su clásico rival, Belgrano Athletic. A quien, hasta ahora, nunca enfrentaron en una final.

La primera final entre ambos

En 1951, dos jugadores del Belgrano Athletic Club y estudiantes del English High School, Daniel Ginhson y Guillermo Cubelli, tuvieron la idea de fundar un equipo de rugby. Aquel que comenzó en la Séptima División y nació como una suerte de emancipación del BAC, evidentemente, se convirtió en el clásico de Belgrano. Lo llamativo es que la estadística marca que desde aquel 1951 el historial es favorable a Alumni: 44 victorias, 29 empates y 4 derrotas en 77 partidos jugados. Eso sí, la historia reciente sirve como argumento contrario. Mientras Alumni había ganado tres partidos seguidos entre 2022 y 2023, los últimos tres duelos quedaron en manos del BAC. Este año, el Marrón ganó 22-9 como visitante y 25-23 como local. ¿Suficiente para ser favorito?

Anderson y Landó, dos que estarán el sábado en la final. (Foto: @aalumni)

Alumni puede jactarse de haber mostrado durante este año un mayor poderío ofensivo, gracias a la calidad y creatividad de su apertura y la letalidad de sus wings, Ramón Fuentes y Santiago Pernas. Pero también es cierto que en los dos duelos ante su clásico se vio superado por un juego incómodo que propuso Belgrano. Lo que lo caracteriza: juego estratégico con el pie, enlentecimiento de los puntos de contacto y una defensa asfixiante. Alumni tal vez haya mostrado un rugby de más alto vuelo en su semifinal ante el SIC del que mostró Belgrano, pero el Marrón hace muy bien lo que requieren partidos de este estilo. ¿Un candidato? Las finales son partidos aparte; y los clásicos, aún más.

El rugby de Buenos Aires extrañaba un clásico en el duelo decisivo. Desde 1998, cuando el formato de liga fue transformado por el de playoffs, con semifinales y final, hubo en dos oportunidades y en ambos casos fue un CASI-SIC. Los dos equipos más ganadores de la provincia chocaron en 2003, con victoria del SIC 20-9, y en 2005, cuando ganó la Academia 18-17. Desde entonces, en 19 años, no volvieron a cruzarse en la final dos enemigos deportivos. En sus 73 años de historia, Alumni ha cosechado seis títulos, pero solo uno con este formato (en 2018, luego de vencer en la final a Hindú). Por su parte, el Marrón fue campeón once veces, pero también solo una vez tras una final de este tipo (2016; le ganó a Hindú). Con lo cual, no parece tan arriesgado creer que tanto Alumni como Belgrano se preparan para uno de los partidos más importantes de su historia, sino el más. 2005, la última vez que un equipo se consagró campeón de la URBA tras vencer a su clásico.

Los campeones desde 1998