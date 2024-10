Ni Boca ni River: la madre del Cuti Romero reveló en qué club argentino quiere jugar su hijo

Cuti Romero se adueñó del puesto de marcador central de la Selección argentina. De la mano de Lionel Scaloni, el hombre del Tottenham se ganó un lugar y, a base de buenas actuaciones dentro del campo de juego, logró mantenerse dentro del campo, ganando todos los torneos que jugó.

En las últimas horas, la encargada de hablar sobre el campeón del mundo fue Rosa, su madre. Luego de compartir algunos momentos durante la fecha FIFA del mes de octubre, enfrentó los micrófonos del programa Tiempo, por Radio Sucesos, y reveló qué camiseta quiere vestir el zaguero cuando termine su ciclo en el fútbol europeo.

Cuti Romero junto a Rosa, su madre.

Sin dudarlo, sabiendo cuál es el deseo de Cuti Romero de cara a su futuro como profesional, la mujer aseguró: El sueño de toda su vida es triunfar en Belgrano, que hoy sigue siendo su amor. Es una cuota pendiente y seguro lo va a hacer”. En el Pirada, club de sus amores, jugó apenas 16 partidos entre 2016 y 2018.

Además, hablando del sueño de jugar con la camiseta de la Selección argentina, Rosa significó lo que le provoca ver a su hijo compartiendo con Lionel Messi, el ídolo de su infancia: "De muy chico el Cuti tenía de ídolo a Messi. Y jugar con él es soñado. Nos hace muy felices verlos como parte de este grupo maravilloso que es la Scalonetta”.

Para finalizar, la mujer recordó el tremendo regalo que recibió cuando Romero cobró su primer sueldo en Italia: "Cuando ganó su primer sueldo, en Italia, se acercaba la fecha de mi cumpleaños, y me pidió que fuera a ver algunas propiedades. Me gustó un dúplex muy lindo en la zona sur, creí que era para él. Pero me lo regaló a mí”.