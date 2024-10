Gimnasia empató con Brown (A) en un pobre partido y se aferra a un milagro para jugar la final

Gimnasia y Esgrima de Mendoza igualó sin goles ante Brown de Adrogué como visitante, en un duelo crucial, en el marco de la fecha 37 de la Zona B de la Primera Nacional, disputado en el estadio Lorenzo Arandilla.

El resultado no le sirvió al equipo de Ezequiel Medrán, que necesitaba una victoria para quedar a una unidad de los líderes de la zona, Deportivo Madryn y Nueva Chicago. Ambos tienen 63 unidades y le siguen San Telmo con 62, Aldosivi con 61 y Gimnasia, con 60.

Gimnasia igualó 0 a 0 ante Brown de Adrogué (Foto: Prensa Brown de Adrogué).

Una victoria le hubiese dado la posibilidad de quedar a una unidad en medio de la lucha por disputar la gran final por el ascenso a la Liga Profesional, a falta de una fecha para el final de la primera fase del torneo. Ahora, el Lobo mantiene sus chances matemáticas pero depende de un verdadero milagro.

Para que Gimnasia juegue la final de la Primera Nacional se deben dar cuatro resultados en simultáneo. Debe ganarle a Almagro de local, Aldosivi y San Telmo deben empatar, Brown de Adrogué le debe ganar a Nueva Chicago y Colón debe imponerse a Deportivo Madryn. Si no se da al menos uno de todos estos resultados, se conformará con el Reducido.

Gimnasia casi no pateó al arco. (Foto: Prensa Brown de Adrogué)

Generó preocupación no solo el resultado sino también el rendimiento de Gimnasia. Fue muy pobre ante un equipo que se encuentra último en la tabla y pelea por no descender. De hecho, no solo escasearon las situaciones de gol sino hasta las aproximaciones, en un trámite muy disputado en la mitad de la cancha.

Si el resultado no le sirvió a Gimnasia, mucho menos a Brown de Adrogué, que no protagonizó el partido como local a pesar de que se juega el descenso. Quedó con 29 puntos, los mismos que Atlético Rafaela en una feroz lucha. Desaprovechó la chance de depender de sí mismo en la última fecha y para colmo debe definir ante Chicago -uno de los líderes- como visitante. La Crema visita a Estudiantes de Río Cuarto.

Datos del partido: