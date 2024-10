El crudo análisis de Navarro Montoya sobre el presente de Chiquito Romero: "Un arquero se empieza a tirar antes cuando..."

El presente de Sergio Romero en Boca es preocupante para el arquero. Desde hace un tiempo viene acumulando bajos desempeños, en sintonía con los del equipo en general. Ha sido responsable de goles en contra en la mayoría de los partidos en los que el Xeneize perdió puntos. Contra River no solo no brindó seguridad sino que además fue protagonista de un escándalo al pelearse con un hincha.

La llegada de Fernando Gago como DT le renovó las esperanzas de cara a la recuperación de la titularidad tras la sanción. El entrenador lo ratificó en el puesto para su debut ante Tigre, pero el arquero volvió a dar muestras de su nivel, por debajo de las expectativas. Ahora, probablemente sea el jugador más cuestionado del plantel.

Sergio Romero, de mal presente.

En este contexto, Fernando Navarro Montoya, que conoce al detalle el arco de Boca Juniors, hizo una evaluación del rendimiento de Chiquito e intentó explicar la decisión de Gago de darle confianza a pesar de asegurarle a los referentes que iba a jugar el que esté mejor.

"El entrenador tiene que tomar una decisión coyuntural como el hecho de que si juega bien este partido lo mantengo y si no juega lo saco; o una decisión que tiene que ver con el proceso. Yo creo que Gago, con Romero y con Rojo, tomó una decisión que tiene que ver con el proceso. Los va a sostener, esa es la impresión que me da a mí. Gago dijo que va a jugar el que esté mejor, pero eso no implica que sea así. Hay que tener tranquilidad, es un partido, no se pueden tomar decisiones porque sí. Es un riesgo que tomás", sentenció.

Navarro Montoya.

Al respecto, Navarro Montoya explicó el blooper de Romero en el segundo gol de Tigre, posteriormente anulado. "Cuando el arquero no tiene confianza, se empieza a tirar antes, empieza a adivinar", expresó. "Me ha pasado a mi también", se sinceró luego en su rol de panelista del programa F90 por ESPN .

Sin embargo, el arquero que cumplió 400 partidos en Boca señaló que Gago seguirá dándole confianza, aunque advirtió: "Creo que va a seguir jugando. Es el primer partido. Si se repiten...".