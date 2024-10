Cuidado: el dato que preocupa a River (y a Mineiro) para el partido de ida en Belo Horizonte

Faltan poco más de 24 horas para el que promete ser uno de los partidos del año en el continente sudamericano. Este martes desde las 21.30, River Plate visitará a Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. La revancha en el Monumental se jugará exactamente una semana después, el martes 29, a la misma hora.

Más allá de que enfrente habrá un rival de gran jerarquía y con un plantel plagado de figuras (entre las que se destaca el goleador y exdelantero de la Selección de Brasil, Hulk), o de que siempre reviste un gran problema visitar suelo brasileño para los equipos argentinos (más allá de lo deportivo), hay una particular situación que preocupa a los dirigidos por Marcelo Gallardo (y a los de Gabriel Milito también, por qué no).

Hay preocupación por el estado del campo de juego del Arena MRV. (Foto: EFE)

Se trata del estado del campo de juego del Arena MRV, casa del Galo, que en los últimos días ha recibido las constantes lluvias de Belo Horizonte, incluido este mismo lunes. Si bien el pronóstico no anuncia más precipitaciones para el martes, se calcula que por el resto de la semana la ciudad permanecerá nublada, por lo que el césped no recibirá la luz del sol antes del encuentro.

Este es un problema que viene aquejando a este nuevo estadio desde su inauguración oficial a mediados del 2023. El hecho de que sea techado no le permite recibir la luz natural que el pasto necesita para estar óptimo, y el intenso desgaste del uso cotidiano hace que todo esto se agrave, por lo que en muchas oportunidades el Mineiro debió mudar su localía en el último año.

Ya San Lorenzo había sufrido los percances de jugar en una cancha que no estaba en las condiciones necesarias cuando visitó a Atlético en los octavos de Libertadores el pasado 20 de agosto. Si bien para este martes no pareciera estar tan mal como en aquella ocasión, no hay garantías de que River pueda desarrollar el tipo de juego que pretende imprimirle Gallardo y que suele ser su punto fuerte en esta competencia. ¿Afectará el resultado del partido el estado del Arena MRV?