Atento, Gago: desde Europa llegó otra oferta por uno de los titulares de Boca

"Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida". Esas fueron las palabras que le dijo en agosto pasado Cristian Medina a Miguel Merentiel en el medio de una práctica, que se hizo viral luego en el canal oficial de Boca Juniors, mientras se negociaba una oferta que había enviado el Fenerbahçe de Turquía.

Boca había llegado a un acuerdo con el club turco que dirige Mourinho. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. La cláusula de rescisión del volante es de 15 millones de dólares pero al momento de la oferta anterior, se había elevado a 20. El Xeneize pedía 18 millones pero la oferta estaba lejos.

Medina, uno de los puntos flojos ante Tigre.

En este contexto, ahora el Fenerbahçe envió este lunes una nueva oferta por Medina y en este caso propuso pagar 10 millones de dólares en forma inmediata, más otros cinco millones de dólares en bonos fácilmente cumplibles, más el 20 por ciento de plusvalía. Es decir, el 20% de la diferencia entre los 15 millones por los que lo compraron y el monto aparentemente superior al que lo podrían vender.

En Boca, que ahora es conducido por Fernando Gago, todavía resulta insuficiente esta oferta y buscarían que entre el monto inmediato y los objetivos, la cifra se acerque a los 20 millones. Sin embargo, seguirá abierto a las negociaciones con el Fenerbahçe que busca cerrarlo antes de fin de año para ya contar con él desde enero.

De esta manera, Gago, quien expresó que no iba a hablar de refuerzos, podría sufrir su primera baja sensible de la mano de un futbolista que ha bajado mucho el nivel de meses anteriores y el DT buscará recuperar.