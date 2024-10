Primera Nacional, Regional Amateur y Santero, el menú del domingo para el deporte mendocino

El domingo, además del día de la madre, tiene una cargada agenda para el deporte mendocino. Si bien las miradas están puestas en Godoy Cruz (jugará con Newell's desde las 19.30 como local) también habrá acción en Primera Nacional para Deportivo Maipú, batería de encuentros en el Regional Amateur y Julián Santero buscando otro paso rumbo al título en el Turismo Carretera.

El Cruzado recibe a Talleres de Remedios de Escalada desde las 17, con la buena noticia que dejó la caída de Ferro (salió del Reducido). Si bien ese lugar ahora lo ocupa Racing de Córdoba, si el Botellero logra sumar de a tres lo igualaría con 50 puntos, aunque con muy mala diferencia de gol (tiene menos 11).

FADEP, candidato a dar pelea en el Regional.

Juan Manuel Sara perdió a Patricio Ostachuk y recuperará a Emiliano Ozuna. El problable sería: Sebastián Sosa; Santiago Moyano, Misael Tarón, Santiago Paulini y Emiliano Ozuna; Fausto Montero, Gastón Mansilla,Matías Viguet y Agustín Gaitán; Misael Sosa y Federico Rasic.

Por el Regional Amateur, el candidato FADEP visita a Dep. La Libertad desde las 16, mientras que AMUF y Municipal chocan desde las 11. El plato fuerte estará en Guaymallén, con el duelo entre el italiano y Luján Sport Club (a las 17). Además: Ferro Carril Oeste (Colonia Alvear) vs. Dep. Malargüe, El Porvenir (San Rafael) vs. Huracán (San Rafael), Rincón del Atuel (Rama Caída) vs. Sport Club Pacífico (General Alvear) y Volantes Unidos (Mlaargüe) vs. Sp. Pedal Club (San Rafael).

Dejando de lado la pelotita, Julián Santero vuelve a subirse a su auto para una nueva fecha del Turismo Carretera, objetivo título activado. El mendocino correrá en San Nicolás desde las 10.05, largando en el sexto lugar de la primera serie. Nicolás Trosset tuvo un gran funcionamiento durante los ensayos y logró obtener su segunda pole position dentro del TC a bordo de su Ford Mustang. Agustín Canapino y Lautaro De La Iglesia son sus escoltas.