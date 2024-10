Godoy Cruz recibe a Newell's para meterse en puestos de Libertadores

En el día de la madre el fútbol no se toma respiro. A favor de Godoy Cruz es que jugará a las 19.30 su duelo ante Newell's Old Boys, por lo que el almuerzo se podrá estirar hasta bien entrada la tarde. Post festejo si habrá que ponerse el chip Liga Profesional, en otra oportunidad para este Tomba de poder meterse en puestos directos de Copa Libertadores, algo que viene persiguiendo hace varias fechas pero que no logra cumplir.

El empate de River Plate con el líder Vélez Sarsfield dejó otra vez la chance de ingresar al podio de los mejores de la tabla anual, instancia que alcanzará logrando una victoria en casa. Por eso, derrotar a la Lepra rosarina es clave, pensando en que se viene la recta final de la temporada y arrancan a definirse los puestos de clasificación a las copas.

Rasmussen es la buena noticia para Oldrá.

El Gato Oldrá, conforme con el once que viene moldeando, tenía todo armado para repetir una vez más el equipo pero recibió una muy buena noticia de último momento: Federico Rasmussen cumplió la sanción en el mini partido con San Lorenzo y está habilitado para jugar (ocupará el lugar de Mateo Mendoza).

El resto será el mismo que igualó contra el Ciclón, a excepción de la mitad de la cancha: adentro el Indio Fernández, afuera Juan José Pérez. El once que piensa el entrenador será: Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Elías Pereyra, Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego, Nicolás Fernández, Santino Andino, Facundo Altamira y Salomón Rodríguez.

Newell's llega con tres partidos invicto y quiere seguir sumando. Lunari pondría a Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Ángelo Martino; Mateo Silvetti, Tomás Pérez, Pablo Altamirano o Valentino Acuña, Matko Miljevic; Juan Manuel García y Juan Ignacio Ramírez.