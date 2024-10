El audio del VAR del polémico gol de Tigre ante Boca: ¿hubo mano de Paz?

Tigre, salvado definitivamente del descenso tras la anulación de los mismos (siempre la Justicia no lo revierta o la AFA no decida volver a cambiar el reglamento una vez más antes del cierre del año), apabulló y goleó este sábado 3-0 a Boca Juniors en el debut de Fernando Gago como DT. Nehuén Paz a los 28 minutos, Agustín Cardozo a los 85' y Sebastián Medina a los 93' fueron los autores de los goles.

El primero de ellos, el más determinante para lo que fue el desarrollo posterior del encuentro, generó mucha polémica entre los fanáticos xeneizes puesto que en el toque previo inmediato a la definición del 30 del Matador, la pelota dio en el brazo de Ramón Arias (camiseta número 42). La jugada fue revisada y el árbitro Fernando Echenique decidió convalidar el tanto, aduciendo que se trató de un contacto accidental y natural.

El audio del VAR del gol de Nehuén Paz

Eso mismo fue confirmado en los audios oficiales del VAR, que fueron publicados este domingo. "En la previa, el balón rebota en la mano de un compañero del jugador que remata a gol en forma totalmente accidental, no sancionable y sin configurar una mano de inminencia, ya que se trata de otro jugador distinto al que convierte", informa la voz en off. Esto fue reafirmado por Lucas Novelli desde la cabina: "Tengo mano del 42, accidental, no del que convierte el gol. El que convierte el gol no le pega en la mano. Gol confirmado".

Sin dudas sobre la acción que involucra directamente a Arias, quedó entonces la incertidumbre sobre lo que refiere a Paz. Es que el mismo Echenique advirtió que el autor del gol podría haber tocado la pelota con su brazo. En caso de haberlo hecho, sí hubiera configurado una mano de inminencia, por lo que el tanto debería haber sido anulado.

En las repeticiones no termina de quedar claro si hay un contacto o no, aunque en ciertas imágenes detenidas pareciera percibirse un ligero roce y cambio de trayectoria. Pero lo cierto es que no hay evidencia contundente para determinar si existió o no un toque del defensor, por lo que tampoco había argumentos sólidos para no validar el gol de Tigre.