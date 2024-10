¿Sorprende Scaloni? El tapado que citaría para los partidos con Venezuela y Bolivia

Luego de la contundente victoria ante Chile por 3-0 en el estadio Monumental y la derrota 2-1 ante Colombia en Barranquilla, la Selección argentina se prepara para volver a saltar al campo de juego en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Por la 9na fecha el equipo de Lionel Scaloni visitará a Venezuela el jueves 10 de octubre a partir de las 18. El próximo martes, 15 del mismo mes, la Albiceleste se reencontrará ante su público cuando reciba a Bolivia desde las 21. Pensando en dicha doble fecha FIFA, el DT prepara una convocatoria especial.

El mediocampista cumplió 20 años el pasado 8 de septiembre.

Además del retorno de Lionel Messi, quien volverá a ser convocado tras recuperarse de la grave lesión ligamentaria que sufrió en su tobillo derecho en la final de la Copa América, el oriundo de Pujato tiene en carpeta a uno de los denominados 'Europibes', de gran presente en el Viejo Continente.

Se trata de Nico Paz, quien actualmente se encuentra vistiendo la camiseta del Como, equipo que milita en la Serie A. El elenco italiano, a cambio de seis millones de euros, le compró al Real Madrid el 50% del pase del futbolista que ya ha manifestado su deseo de jugar para la Selección argentina B (para seguir los pasos de su padre, quien jugó el Mundial de Francia en 1998). En sus cinco partidos jugados en el club, acumula un gol y tres asistencias.

El hombre de 20 años, al cual el Merengue le incluyó una cláusula de repesca en su contrato, jugó para la Sub 20 de la Albiceleste. Allí disputó el Sudamericano y no fue cedido por el elenco español para el Mundial que se jugó en nuestro país durante el 2023. En caso de disputar tres encuentros oficiales bajo las ordenes de Scaloni, ya no podrá ser citado por la Selección de España, país donde nació.