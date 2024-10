Primera Nacional: así será el sprint final de los equipos mendocinos en busca del ascenso

La fase regular de la Primera Nacional ingresó en etapa de definiciones y los elencos mendocinos tienen grandes chances de poder seguir con vida en el campeonato. Gimnasia y el Deportivo Maipú son protagonistas en sus respectivas zonas y ya se preparan para afrontar la recta final de la competencia. Si bien ambos ocupan puestos de privilegio, la duda que surge es ¿quién tiene el cierre de torneo más complicado?

En la zona "A" se encuentra Maipú, que ocupa actualmente el 9° puesto con 46 puntos, fuera de la zona de clasificación al reducido (está a 1 de Estudiantes de Buenos Aires, que sí ingresaría). En las siguientes cuatro jornadas, el Cruzado tendrá desafíos de riesgo, ya que se medirá ante elencos que pelean por acceder a la siguiente ronda o salvarse del descenso.

Este fin de semana, el Botellero recibirá a San Miguel en el Omar Higinio Sperdutti, rival que marcha quinto con 50 puntos y sueña con seguir escalando en la tabla. Posteriormente, el Tricolor visitará ni más ni menos que a Quilmes, que tiene la misma cantidad de unidades que el Verdolaga, pero con mejor diferencia de gol.

Maipú no tendrá un panorama sencillo. (Prensa Ferro)

En la penúltima fecha, el adversario será Talleres de Remedios de Escalada, que está en el 17° lugar, a tres puntos del descenso directo y dos de la promoción. Finalmente, el cierre será en Mendoza contra Estudiantes de Buenos Aires, contrincante directo en los puestos de acceso al reducido.

El panorama de Gimnasia no asoma tan complejo como el de Maipú, aunque los partidos deben jugarse y aún no hay nada definido. El Lobo está cuarto en la zona "B" con 56 puntos, a dos del líder, Nueva Chicago, a quien derrotó este fin de semana en condición de local. El lunes, el conjunto dirigido por Ezequiel Medrán visitará a Deportivo Morón, rival de mitad de tabla que ya no puede aspirar a la clasificación y está lejos de la zona roja.

Gimnasia jugará con Morón, Temperley, Brown y Almagro. (Prensa GyE)

Posteriormente, el Mensana recibirá a Temperley en el Víctor Legrotaglie. El Gasolero (está 12° con 46 unidades) se jugará las últimas fichas para ingresar en playoffs, aunque todavía está lejos y tiene cuatro equipos por delante en la tabla que pelean por lo mismo.

La penúltima jornada será ante Brown de Adrogué, que también lucha en el descenso (hoy jugaría promoción) e intentará seguir con vida, aunque a esa altura del torneo puede tener todo definido. Finalmente, el Blanquinegro finalizará su participación en la ronda inicial contra Almagro, equipo que también se encuentra en mitad de tabla sin grandes aspiraciones. Por lo tanto, el conjunto del parque General San Martín saca una pequeña ventaja en este sprint final en relación al Cruzado.