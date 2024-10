La Volpe habló de la llegada de Gago a Boca y dejó un picante consejo: "Me gustaría sentarme con Riquelme a..."

Dirigió a las Chivas de Guadalajara y luego fue Boca Juniors. Ricardo La Volpe es uno de los pocos que puede aconsejar a Fernando Gago por su experiencia personal, ya que no solo vivió (y sufrió) lo que es ser DT del equipo argentino sino que también conoce como pocos el fútbol del país norteamericano, teniendo en cuenta que fue el DT de 10 equipos.

En su condición de referente en ese fútbol, este miércoles brindó declaraciones ante los medios para referirse no solo a la llegada de Gago a Boca y qué debería hacer en un principio, sino que se animó a dar un picante consejo al presidente Juan Román Riquelme.

En diálogo con ESPN, La Volpe primero definió el trabajo que viene haciendo el DT en el equipo mexicano: "Lo importante es que está haciendo muy buen trabajo Gago. Siguió una manera de trabajar que es difícil porque Chivas no tiene extranjeros. Si no generas jugadores de las inferiores se te hace difícil. Su equipo quizás no tiene grandes jugadores pero tiene mucha dinámica, le impuso una idea de juego. Está haciendo una buena campaña, a Chivas claramente se le va a hacer difícil reemplazarlo porque no hay tantos técnicos acá. Chivas es como Boca o River acá".

Luego, con respecto a lo que debe hacer en el conjunto argentino, el exarquero agregó: "Cuando Gago llegue a Boca él no puede imponer su idea como están diciendo ustedes. Tiene que tener la inteligencia para saber con qué jugadores cuenta Boca".

En ese sentido, agregó: "Lo primero que tiene que hacer es contar cuál es su idea futbolística, su filosofía, su forma de jugar. Él conoce el mundo Boca que te obliga a salir a ganar en todas las canchas, es un equipo grande. Tiene que demostrar un convencimiento a los jugadores, que ellos vuelvan a tener un nivel. Es una cuestión psicológica que también debe hacer él, porque los golpes que están recibiendo los jugadores, institución y el propio Riquelme son fuertes. Tenés que ser psicólogo y saber convencer".

Al respecto del presidente, La Volpe también brindó una entrevista con TNT Sports, en la que cuestionó los manejos del presidente al señalar: "Hay que buscar algún amigo de él, porque si no son amigos...". En ese sentido, agregó: "Si yo fuera director deportivo, los reúno a Riquelme y al técnico, para que sepa cómo va a jugar el equipo. Porque yo entiendo que fue un extraordinario jugador, pero tiene que entender que hoy si no corrés no podés jugar".

Por último, el campeón del mundo en 1978 cerró con una fuerte recomendación para Boca: "Me gustaría sentarme con Riquelme, a ver si entiende que los sistemas se inventaron para contrarrestar los sistemas. No podés contratar por contratar".