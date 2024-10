La fuerte queja de Gustavo Quinteros tras la goleada que sufrió Vélez: "Ganó bien Central, pero..."

Vélez Sarsfield se tropezó este martes por la noche en su intento por alejarse en la cima de la tabla de la Liga Profesional. El equipo de Gustavo Quinteros fue goleado por 3 a 0 en su visita a Rosario Central, con el fuerte condicionante de que jugó con uno menos durante más de una hora.

Fue un minuto fatídico para el Fortín, porque un pase atrás comprometido fue recuperado por Malcorra, quien ingresó al área y fue tomado de la camiseta por Damián Fernández. El juez Darío Herrera cobró penal y expulsó el defensor. El propio jugador de Central lo cambió por gol y encaminó la victoria.

Sobre esa jugada, el entrenador Quinteros luego fue muy crítico contra el árbitro del partido y no dejó pasar la oportunidad de protestar contra ello. "El rival consiguió hacer un gol de penal que fue bastante dudoso. La expulsión también porque no fue una falta que se pueda determinar que fue full y expulsión".

La fuerte queja de Quinteros contra el arbitraje de Herrera

Luego, se quejó por otra infracción -también en el primer tiempo- en la que Agustín Sández toma a Brian Romero, quien cabeceó al cuerpo de Fatura Broun, imposibilitado. "Para mí, si es penal el agarrón de Damián Fernández es mucho más penal el agarrón de Sández a Romero. No tienen el mismo criterio", sentenció.

En ese sentido, agregó: "Ya está, fue un error del árbitro no tener el mismo criterio, nos perjudicó. Pero Central ganó bien, no tiene nada que ver ese error. Creo que si hubiese cobrado el penal, podíamos empatar el partido, pero no lo hizo. Hay que seguir jugando de la misma manera e ir en busca de un resultado positivo que nos dé la posibilidad de alejarnos de Racing, que tiene los mismos objetivos que Vélez".

En otro pasaje de la conferencia, Quinteros volvió a referirse a Herrera. "Es una lástima porque nos dejó sin posibilidades y en el mejor momento del segundo tiempo, donde tuvimos más la pelota y pudimos haber ido en búsqueda del empate, nos hacen un gol de cabeza que fue un golazo. Ganó bien Central porque hizo los goles, pero el árbitro hizo mucho para que el resultado sea negativo para Vélez", sentenció.