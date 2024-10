El "problema" que Gago debe resolver con el Pocho Insúa antes de asumir en Boca

Fernando Gago es el designado para dirigir a Boca y ya habría dado el sí, por lo que todo podría concretarse en las próximas horas, con la llegada del DT a Argentina y la posterior firma del contrato. Siempre y cuando, está claro, haya acuerdo en las condiciones y se puedan pulir los detalles tanto de la salida de Chivas como de la llegada al Xeneize.

Uno de esos detalles, para nada menor pero que tampoco haría caer la negociación, es el equipo de trabajo que presentará para trabajar en Boca. En el equipo mexicano, hoy Gago tiene como ayudantes técnicos a Federico "Pocho" Insúa y Fabricio Coloccini, dos exjugadores que supieron vestir la camiseta azul y oro. Sin embargo, esos acompañantes podrían estar en duda.

La duda fue sembrada a partir de una pregunta que el periodista Mariano Closs deslizó en el programa ESPN F12, a su colega Martín Costa, que brindaba información sobre la llegada de Pintita. "Están distanciados Gago e Insúa, ¿no? ¿No lo querés decir? Te pregunto: ¿están distanciados?", expresó.

Gago junto al Pocho Insúa. (Foto: archivo NA)

El rumor no fue confirmado ni tampoco desmentido, pero la realidad es que no se sabe si Gago pueda contar con Insúa en caso de que arribe a Boca. Será una cuestión que deba resolver el cuerpo técnico, principalmente el propio ex Independiente. De hecho, existe la posibilidad de que Herrón se sume al equipo de trabajo, teniendo en cuenta que el actual DT de Chivas lo conoce del club Parque.

Insúa trabaja con el ex DT de Racing desde sus comienzos en Aldosivi y lo acompañó en todos sus cargos. Sin embargo, según informó el medio Bolavip, ambos tendrían diferencias personales que motivarían al Pocho a abandonar el proyecto y asumir otro compromiso de manera particular. Es por eso que ya evaluaba la posibilidad de seguir sólo únicamente hasta diciembre en Chivas, pero el arribo de Pintita a Argentina lo obliga a tomar una decisión de inmediato.

La misma suerte corre Diego Cogliandro, quien es hoy otro de los ayudantes de campo y también nació con el proyecto. Quienes sí acompañarían a Gago son Coloccini y el preparador físico Roberto Luzzi, una figura central en el esquema de trabajo de Pintita, considerando su ambición por la intensidad y la plenitud física.