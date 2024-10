De Walter Samuel a Carlos Tevez: 5 futbolistas que cambiaron su apellido

El fútbol argentino deberá adaptarse. Ya no es Tobías Palacio, sino Tobías Ramírez. El defensor de Argentinos Juniors de 17 años, que también juega en los seleccionados nacionales juveniles, estrenó su nuevo apellido en el empate 0-0 de su equipo ante Atlético Tucumán, por la 16º fecha de la Liga Profesional. Arriba del dorsal Nº 2 decía “Ramírez” por primera vez. Lo hizo en honor a su padrastro y reveló que el trámite había comenzado cuatro años atrás. Otros recordados jugadores del fútbol argentino que hicieron algo similar y la leyenda del Manchester United que nadie asocia al apellido Wilson.

Tobías Ramírez

Quien hasta hace días era conocido como Tobías Palacio finalizó el trámite para cambiar su apellido por el de suteve padrastro de toda la vida, Sebastián Ramírez Cardozo, que lo crio al lado de su madre desde que tiene memoria. “Era algo que estaba esperando y tramitando desde hacía cuatro años, antes de la pandemia. Es un gesto que quería tener con mi padrastro, quien me crió desde que nací, prácticamente. Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó y me educó junto a mi madre. Lo considero mi padre real”, explicó en una entrevista. Y expuso la emoción de Sebastián, a quien directamente llama su “papá”, al enterarse la noticia: “Cuando en el club actualizaron mis datos y me pusieron Ramírez, se lo mostré a mi papá y se emocionó hasta las lágrimas. Fue una alegría inmensa”.

TOBIAS, DE PALACIO A RAMÍREZ: un cambio de apellido, con una emotiva historia desde La Paternal.



uD83DuDCFA #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/uHQYiQl3RL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2024

Walter Samuel

El de Tobías Ramírez es el más reciente, pero evidentemente no el primero de los casos. Quien hoy forma parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina y es conocido por muchos como Walter Samuel, campeón de América con Boca y de Europa con el Inter de Milán, alguna vez respondió al nombre de “Walter Luján”. Así fue hasta los 18 años, cuando decidió emanciparse del apellido del padre biológico que lo había abandonado de niño y decidió honrar a su padrastro, de apellido Samuel. En sus primeros partidos en Newell's y también en las tempranas convocatorias a la Selección de la mano de José Pékerman, el zaguero figuró como Walter Luján. “A mí también me tocó sufrir desde pequeño por no tener papá, porque cuando nací, mi mamá era soltera. Por eso le estoy agradecido a la vida, que me dio esta oportunidad hermosa: que él me haya elegido como padre y que yo lo haya elegido como hijo”, se sinceró una vez Omar Samuel, la figura paterna con la que creció Walter.

Bruno Marioni

El caso de él es distinto. Nació y creció como Bruno Giménez y así debutó en Newell's Old Boys de Rosario. Hasta que vivió una experiencia muy curiosa. Su padre Julio Luis, que era un empleado de una compañía de electricidad en Argentina, fue a arreglar un poste de luz a la Pampa, a unos 150 kilómetros de Paraná, su ciudad natal, y allí conoció a un anciano que resultó ser su abuelo. El hombre se llamaba Luigi Marioni y Julio Luis adoptó su apellido. Con 24 años y jugando en Independiente, el tercero del legado siguió los pasos de su padre y se rebautizó Bruno Marioni. Aquello lo ayudó a gestionar su pasaporte europeo y dar el salto al fútbol del Viejo Continente, dado que tenía ascendencia italiana.

Un joven Ryan Giggs que dejó atrás el apellido de su papá. (Foto: Manchester United)

Carlos Tevez

En Fuerte Apache, provincia de Buenos Aires, nació en 1984 un niño llamado Carlos Martínez, por el apellido de su madre biológica. Pero tuvo una infancia difícil: su madre Fabiana lo abandonó cuando tenía 6 meses y su padre, Juan Carlos Cabral, que jamás lo reconoció, murió en un tiroteo cuando el niño aún no había cumplido 5 años. Entonces lo adoptaron su tía Adriana Martínez y su tío Segundo Tevez. El Apache llegó a All Boys como Carlos Martínez, pero luego decidió hacerle honor a su padre del corazón y cambió su nombre por el de Carlos Tevez. Segundo Tevez falleció en febrero de 2021, cuando el ex Manchester United y Juventus, entre otros, jugaba en Boca; y esa pérdida fue fundamental para que el delantero anunciara su retiro del fútbol profesional.

El Apache se hizo conocido con el apellido que adoptó de su padre adoptivo. (Foto: archivo)

Ryan Giggs

Probablemente nadie lo reconozca si oye “Ryan Wilson”. Es que el ídolo galés del Manchester United se hizo famoso como Ryan Giggs, pero su historia tiene aristas desconocidas. En noviembre de 1973 nació en Cardiff Ryan Joseph Wilson Giggs, una leyenda de la Premier League con todas las letras: es el jugador que más títulos ha ganado en la historia de la liga inglesa y el único en marcar al menos un gol en cada una de las temporadas que ha jugado y jamás fue expulsado en 963 partidos con el Manchester United. Cuando Ryan tenía 3 años, su padre los abandonó a él y a su madre embarazada. El chico creció con el apellido Wilson, hasta que decidió erradicarlo de su identidad y quedarse solo con el de su madre, Giggs, con el que se volvió una leyenda de los Red Devils y del fútbol mundial.