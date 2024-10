La nueva bomba de Nadal tras anunciar su retiro en las finales de la Copa Davis: “No saldré a la pista si…”

Hace poco más de una semana, el pasado jueves 10 de octubre, Rafael Nadal anunciaba que, tras finalizar la Copa Davis, se retiraría definitivamente del tenis profesional. Fue una noticia que, si bien se sabía que llegaría más temprano que tarde, sacudió al mundo del deporte. Es que, tras el retiro de Roger Federer en 2022 y el inminente de Novak Djokovic en los próximos años, queda atrás la generación de tenistas más grande de la historia.

Igualmente, ya comenzó a producirse una renovación con nombres como Alcaraz o Sinner, a los cuales se refirió el mismo Rafa tras su participación en Six Kings Slam: "El tenis está en buenas manos: Jannik y Carlos son dos grandes personas y por supuesto que tienen un gran futuro por delante. Ojalá que los dos puedan mantenerse alejados de las lesiones y sigan construyendo esta bonita rivalidad entre ellos. Si hablamos de nivel, es evidente que estos dos ahora mismo están por encima de los demás, sobre todo en términos de estar enfocados todo el tiempo", destacó.

Nadal durante el torneo de Six Kings Slam. (Foto: EFE)

Tras esto, se refirió al anuncio que había hecho la semana anterior respecto del final de su carrera: "Tomé la decisión hace unas semanas, la verdad es que me costó un tiempo, pero después de los Juegos Olímpicos tuve algunas semanas para pensar, para darme cuenta de algunas cosas y responderme algunas cuestiones que me hicieron ver que esto era la decisión correcta a día de hoy", explicó.

"¿Si estaré preparado para la Copa Davis? A nivel emocional seguro que sí; en términos físicos y tenísticos, todavía tengo un mes por delante. Voy a prepararme para ello, intentaré llegar en buena forma para ayudar al equipo a ganar. Si me siento preparado y el capitán piensa lo mismo, será su decisión. Si ni yo mismo me siento listo, entonces seré el primero en apartarme del individual y ver de qué otra forma puedo ayudar", agregó a continuación.

Nadal se prepara para sus últimos partidos como profesional. (Foto: EFE)

Entonces, a falta de solo un mes para los cuartos de final (comenzarán el 19 de noviembre y España enfrentará a Países Bajos), lanzó una bomba que pone en alerta a todos los fanáticos del tenis: "Primero tengo ser yo quien me sienta competitivo para entrar a competir, luego se puede ganar o perder, eso es parte del deporte. Si no estoy al 100% o me veo lejos de ganar mi partido, no saldré a la pista", sentenció Nadal.