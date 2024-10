La fuerte decisión de Quinteros con Elías Gómez tras llamarlo “cagón” al DT de Vélez: “Habrá un castigo deportivo”

El empate entre Vélez y River Plate en el estadio Monumental tuvo más sabor dulce para el Fortín, que sabía que no debía perder ante uno de los aspirantes a pelearles el campeonato. Sumar como visitante y mantenerse en la cima de la tabla le trajo la tranquilidad que no tuvo el equipo dentro del campo de juego.

Muy por el contrario y a pesar de hacer un gran partido, muchos de los jugadores mostraron su nerviosismo y hasta explotaron de bronca en situaciones puntuales. La más polémica llegó en el minuto 55 de la segunda parte, cuando el lateral Elías Gómez fue reemplazado por Gustavo Quinteros, a minutos de que Borja convierta el tanto del empate.

La respuesta de Gustavo Quinteros sobre el caso Elías Gómez

Mientras ingresaba a Aaron Quirós, Gómez se retiró a metros de Quinteros y mirándolo a la cara le gritó "Cagón, ya vamos a hablar". El DT no hizo más que mirarlo y luego voltear la cara de nuevo al campo de juego, pero en conferencia de prensa se encargó de aclarar cómo vivió la situación. De hecho, prometió medidas disciplinarias.

"Sobre el tema de Elías Gómez, Yo no lo escuché cuando pasó. Por eso lo miro. Seguramente en caliente me gritó algo pero después lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan a mí no me disgusta demasiado, pero si hay alguna falta de respeto va a haber un castigo deportivo seguramente. Eso es seguro. El respeto es la base de la convivencia de un equipo de fútbol y en la vida. Después voy a hablar con él de forma privada", señaló.

En ese sentido, el DT luego se refirió al caso Aquino, que fue muy similar aunque sin faltas de respeto (con mucho enojo tras ser reemplazado). No solo explicó por qué no deben enojarse sino que redundó sobre el concepto de la sanción. "No es la primera vez que sale un jugador o dos y se enojan, patean y demás. Ellos saben que tienen que respetar al jugador que entra, porque es un compañero que también merece jugar. Eso lo tienen que aprender y algunos no lo aprenden en toda su carrera. Todo se puede solucionar de forma interna y si hay una falta de respeto seguramente va a haber algún castigo deportivo", concluyó.