La buena noticia que recibió Godoy Cruz para el partido con Newell's

A horas del partido ante Newells en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz recibió una noticia que trae alivio para Daniel Oldrá y compañía. Este viernes, el tribunal de disciplina de la AFA emitió un nuevo fallo en el caso de Federico Rasmussen, que finalmente podrá estar a disposición para el juego ante la Lepra rosarina.

Esta historia comenzó cuando el referente del Expreso vio la quinta tarjeta amarilla en el choque ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, motivo que lo obligaba a cumplir una fecha de suspensión. Lo curioso de esta situación es que, antes de medirse ante el conjunto rosarino, el Tomba debía completar el partido suspendido con San Lorenzo.

Rasmussen podrá estar en el duelo ante Newells. (Santi Tagua/MDZ)

En un primer momento, la sanción impuesta por el tribunal afirmaba que el central no podía estar presente ante el Cuervo ya que este no era un encuentro completo (no jugó) y tampoco ante Newells. Sin embargo, este viernes salió una nueva resolución de la mesa directiva, en donde se afirma que Rasmussen cumplió con su suspensión y se encuentra habilitado nuevamente.

De esta manera, el Gato podrá tener en cuenta al experimentado defensor de cara a un choque importante en esta recta final de la Liga Profesional, en donde el elenco mendocino intentará asegurar la clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores.