El mea culpa de Elías Gómez tras decirle “cagón” al DT de Vélez: “Sentí que quería…”

La que se vivió en el Monumental fue una jornada tensa para Vélez Sarsfield. El puntero del campeonato se plantó, sacó un punto pero no sin antes vivir momentos de tensión interna. Elías Gómez y Claudio Aquino fueron reemplazados por Gustavo Quinteros y desplegaron toda su calentura. La situación del lateral fue más escandalosa porque lo insultó gravemente: "Cagón, ya vamos a hablar". El DT ya salió a quitarle dramatismo al asunto pero adelantó sanciones disciplinarias.

Luego de su conferencia de prensa, quien habló fue el propio Elías Gómez, quien reconoció que ya había tenido un diálogo con el DT, a quien le pidió perdón, e hizo público su arrepentimiento. "Pedirle disculpas, ya lo hablé con él. La verdad, es un momento de calentura, nadie quiere salir en un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada viene por mi lado y me sentí muy responsable. No poder revertir esa situación porque salgo me agarró en caliente. Lo hablé con él y con los chicos. Pedí disculpas, no soy así, no salgo hablar nunca, solo para pedir disculpas cuando hago algo mal. Creo que quedó más que aclarado".

El mea culpa de Elías Gómez

Sobre las sanciones que adelantó Quinteros, Gómez respondió: "A mí no me comentó nada, pero nos manejamos así. Sabemos que cuando pasan cosas así hay sanciones y acataré las órdenes del cuerpo técnico. También está evaluado con los chicos".

Luego, fue consultado si parte de su calentura radica en el hecho de que se quería mostrar por su pasado en River. "No pasa por eso sino por mí, porque me sentía culpable por esa jugada porque fue a los 20 segundos de que comenzó el segundo tiempo. Sentí que arranqué dormido y esa jugada me marcó mucho. Sentí que podía revertir la situación y cuando salí no pasó más que eso", expresó.

Finalmente, el lateral de Vélez concluyó: "Uno es autocrítico, cuando juega bien lo sabe. Quería seguir jugando, me siento parte importante en el equipo. También tengo que entender que las decisiones la toma a él y capaz que de afuera vio que Pablo (Solari) estaba aprovechando ese espacio y puso a Aaron (Quirós) que cuando entra también lo hace bien. Fue un momento de calentura y no va a volver a pasar".