Tres recordadas elecciones en la AFA: del "único anti-Grondona" al 38-38

Ayer, 17 de octubre, en una simbólica fecha, porque se celebraba el Día de la Lealtad, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) realizó una Asamblea General Ordinaria pese a la inhibición de la Inspección General de Justicia (IGJ). Se anularon los descensos y por consiguiente se aprobó que la próxima temporada sea con 30 equipos en Primera y, sobre todo, si bien las elecciones tenían fecha prevista para 2025, se votó presidente. Claudio “Chiqui” Tapia, en el cargo desde 2017, fue reelecto sin oposición y será el mandamás de la AFA al menos hasta 2029. Esto da pie para recordar tres curiosas y recordadas historias que se dieron en elecciones de AFA: el insólito 38-38, el 39-1 de Grondona y la vez que Daniel Vila se autoproclamó presidente.

El Chiqui Tapia será el presidente de la AFA por cuatro años más. (Foto: archivo)

1991: el único opositor de Grondona

Julio Humberto Grondona llegó a la presidencia de la AFA en abril de 1979 tras ser elegido unánimemente por los 35 asambleístas. Desde entonces, encadenó tres mandatos de cuatro años de forma ininterrumpida y siendo siempre votado por la totalidad de los electores hasta que, en 1991, por primera vez, se presentó un opositor. Teodoro Nitti era por entonces ya un ex árbitro (había impartido justicia entre 1970 y 1986) y dirigente de la Asociación Argentina de Árbitros que pretendía algunos cambios en la AFA. Hubo tres dirigentes llamados Fernando Miele, Juan De Estefano y Carlos Heller, de buena relación con el entonces presidente Carlos Saúl Menem, que al principio apoyaron su posible candidatura.

Nitti confió, tal vez de más, en que podría luchar contra un Grondona que hacía doce años era el presidente de la entidad. Dijo que, al momento de blanquear su idea de presentarse a las elecciones, doce presidentes lo habían apoyado y otros 10 se habían mostrado indecisos. Hipotecó su casa, vendió su auto y comenzó a hacer campaña. Recién varios años después reconocería aquello como un error costoso. Al momento de la votación en aquel octubre de 1991, Grondona recibió 40 votos y Nitti, uno, de De Stefano. Ya haya sido por temor, por falta de convicción… fue una paliza. Nunca más Julio Humberto Grondona tuvo un opositor en ninguna de sus siguientes 5 elecciones (9 en total). Por eso, Teodoro Nitti pasó a la historia.

El árbitro Teodoro Nitti, el único que se atrevió a hacerle oposición a Grondona.

2011: la vez que Vila se autoproclamó presidente

Las de 2011 fueron las elecciones más conflictivas y tensas de las nueve que ganó Grondona. Porque había otra vez voces opositoras, aunque no se podrían consolidar. La gran polémica se dio porque hubo tres dirigentes, no devotos de Grondona, que se quedaron afuera de la votación en el edificio de AFA: los representantes de Vélez, Independiente y Atlético Rafaela. Les dijeron que habían llegado tarde, pero según su testimonio habían arribado en el edificio a las 18.50 y se votaba a las 20. Sin embargo, no les abrieron las puertas y dentro de la habitación Grondona volvió a ser reelecto con 46 votos.

Fuera del recinto, en el hall del edificio, el presidente de Independiente de Rivadavia Daniel Vila protagonizó un episodio curioso. A Vila tampoco lo habían dejado ingresar, entonces apeló una medida judicial que les permitía a 66 clubes del interior votar para sostener que dichas instituciones lo habían elegido presidente y afirmar ante los medios: “Soy el nuevo presidente de la AFA”. Decía que todos ellos consideraban como “nula” a la Asamblea Ordinaria. Claro que no prosperó. Grondona siguió siendo el presidente de la AFA hasta 2014, cuando falleció.

En 2011, Vila se autoproclamó presidente por un supuesto apoyo de clubes del Interior.

2015: el insólito 38-38

El más reciente de los grandes papelones. A más de un año de la muerte de Julio Humberto Grondona, la AFA debía elegir a alguien para suceder a quien había sido el presidente durante 35 años. Era la primera vez que se postulaba más de una persona desde 1991, aquella del valiente Nitti. Los candidatos eran Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors e interino en la AFA, y Marcelo Tinelli, entonces vice de San Lorenzo. Los dirigentes estaban completamente divididos, tal vez como nunca antes. Tragicómicamente, el resultado lo demostraría.

Luego del recuento, lo conocido. Un resultado que no concordaba con el hecho de que había 75 asambleístas: 38-38. Entre caras de sorpresa, de indignación y de incredulidad se debatió si volver a votar en ese momento, si hacerlo a mano alzada, o si postergar la sesión. Mientras se discutía, dos asambleístas (Julio Koropeski, de Crucero del Norte, y Ángel Ramón Lozano, de Excursionistas) dejaron el recinto y Segura, presidente interino, se vio obligado a levantar la sesión. “Me consterna, me avergüenza. Es un error que nos hace vivir una situación que nadie hubiera imaginado”, dijo.

El momento del "38 a 38"