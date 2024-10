El titular de la IGJ disparó contra Tapia y la AFA: "Nada de lo que se trató en la asamblea tiene validez"

Claudio Chiqui Tapia fue reelegido como presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) hasta el 2028. Esto después de una larga polémica contra el Gobierno porque las elecciones habían sido adelantadas por un año, y Tapia se presentó como candidato único. Sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió las elecciones pero no la Asamblea. Desde la AFA todo se terminó celebrando de igual manera y se ignoró el rechazo del Poder Judicial, por lo que ahora se espera que la IGJ prepare una contraofensiva contra la dirigencia Tapia.

Daniel Vítolo, titular de la IGJ, habló con MDZ Radio 105.5 FM en el programa "Una de Más" después de la Asamblea y aseguró que la decisión tomada carece de validez.

Vítolo aseguró que "esto terminó". Sobre la elección, "la IGJ tiene una resolución que dijo que no lo podían tratar, ellos lo trataron igual y para la IGJ esto no es válido, entonces no van a poder inscribir estas reformas ni las nuevas autoridades". Para el titular del organismo el problema es simple: "La asamblea es solo una asamblea, el resto no está aprobado para nosotros, para la Inspección de Justicia".

Desde AFA comunicaron que iban a apelar al rechazo de la IGJ, pero "si dicen que van a apelar es porque sabían que es válido el rechazo de la Inspección de Justicia y que tienen que recurrir ante una cámara", por lo que de cierta forma la misma dirigencia está validando el peso que tiene el rechazo de la IGJ sobre la reelección. "Estas modificaciones hasta que no se inscriben no van a tener efecto respecto de los terceros", por lo que "será una simple decisión interna" porque "nose va a poder poner en práctica nada de lo que resolvieron", ni siquiera la anulación de descensos para este año.

La tensión se instaló desde el día uno entre el Gobierno de Javier Milei y Claudio Chiqui Tapia. Este es un paso más de un conflicto que no para de crecer desde hace meses, cuando se publicó en el Boletín Oficial el mega DNU 70 que habilitaba las Sociedades Anónimas Deportivas en el país. La AFA, por su estatuto, no permite la participación de tales organizaciones en sus torneos, y el Gobierno ha intentado desde la justicia que el mismo se modifique. Si la AFA no lo hace, ya se ha planteado varias veces desde el oficialismo la posibilidad de intervenir la AFA, a pesar del rechazo de la FIFA y la Conmebol.

Sobre este tema, Vítolo dijo que "yo no hablo de cuestiones hipotéticas y tampoco hablo de cuestiones que no son mías. Yo dije que la IGJ no tiene facultad para intervenir a la AFA. Lo que sí puedo es señalarle al ministro de Justicia la existencia de un supuesto que puede venir a la intervención y recomendar que lo haga o no... y el ministro lo resolverá", indicó el titular.

Por lo pronto, es casi seguro que el conflicto entre el Gobierno y la AFA siga creciendo. "Lo que veo es una conducta de personas que me parece que creen que están por encima de la ley", concluyó.

