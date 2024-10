Edinson Cavani confesó el motivo por el que todavía no se trepó al alambrado de la Bombonera

Poco a poco, la Bombonera y Edinson Cavani comienzan a fundirse en muestras de cariño mutuas. El delantero ofrece lo que mejor sabe: dejar todo por la camiseta de Boca y anotar goles. Si son importantes, mejor. La hincha se lo retribuye con ovaciones y hasta con un telón con su rostro, tras la confirmación de la renovación. La muestra de afecto más grande que el delantero agradeció.

En mayo de 2019, cuando el uruguayo todavía brillaba en París Saint Germain, confesó en una entrevista (una de tantas) su deseo de jugar en Boca y su ilusión, en segundo lugar, de celebrar un gol colgándose de los alambrados de la Bombonera, así como lo hiciese su ídolo Manteca Martínez.

Desde que logró el sueño de vestir la camiseta, tuvo 13 oportunidades para cumplir el otro. Le marcó a Platense; tres a Belgrano, a Racing, a San Lorenzo, a Godoy Cruz, a Fortaleza y Nacional de Potosí en la Sudamericana, a Vélez, a Independiente del Valle, a Banfield y a Cruzeiro. En ninguno se trepó al alambrado. En cambio, lanzó la flecha imaginaria y hasta motivó una campaña para que los hinchas la "atrapen" y se ganen conocer el predio de Ezeiza.

Este viernes, en entrevista con ESPN, Cavani explicó por qué todavía no festejó un gol colgándose del alambrado y el uruguayo no eludió explicaciones: "No me colgué pensando en el equipo, porque con todo esto del VAR en cualquier momento te sacan tarjeta y te echan y dejás al equipo con 10. Entonces sacarte una tarjeta por subirme al alambrado tiene que ser en el final, que estás tranquilo y que puedas hacerlo seguro. Porque después jugás condicionado. Al límite. Jugar pensado que podés quedar con 10, lo pensás dos veces".

Flecha a la tribuna: el festejo que popularizó Cavani. (Foto: archivo)

El delantero de 37 años, luego se lamentó: "Me hubiera encantado, hice goles lindos en la Bombonera, importantes, me hubiera tirado para adentro con la gente, je. Pero me quedé con las ganas, traté de trasmitirlo de donde me tocó festejarlo, de la mejor manera. La gente lo siente igual. Uno disfruta cada gol como si fuera el último, el más importante".

Para cerrar, el Matador redondeó las explicaciones: "Por eso no me colgué, tuve oportunidades, lo pensé eh, entré a la cancha pensando en colgarme y después ves que el partido está bravo... Y si me cuelgo y el juez me saca segunda amarilla, ¿qué hago? Pensás más en esa responsabilidad que por ahí en un festejo que nos va a dejar un recuerdo y un festejo hermoso, pero que que te puede condicionar un partido".

Lo cierto es que cuando las circunstancias estén dadas para Cavani, su festejo ya no lucirá igual que los de Manteca Martínez, ni como el de Benedetto a River en 2022, teniendo en cuenta que los alambrados de la Bombonera ahora son muchos más bajos, desde abril pasado. La pasión del hincha se transmitirá igual.