Borja rompió el silencio sobre la denuncia por maltrato a sus hijos: "Fue duro porque..."

Los últimos días de Miguel Borja fueron especialmente complicados. No solo por las críticas que venía recibiendo en base a su sequía de goles en River, sino también por el conflicto que estalló mediáticamente y que lo tuvo como protagonista, debido a que lo puso en cuestionamiento también en el plano no deportivo.

Sucede que la directora del colegio de sus hijos lo denunció por presunto maltrato, acusación que dejó a Borja señalado, justo cuando luchaba para cortar una racha de cinco partidos sin poder anotar. El último lo había convertido en la goleada por 4 a 1 ante Atlético Tucumán.

La declaración de Borja sobre el conflicto por su denuncia

Este viernes pudo cortar esa sequía en el empate ante Vélez por 1 a 1 , al convertir el tanto de la igualdad por intermedio de un penal. Consultado sobre cómo hace para trabajar en el marco de esa falta de gol, señaló: "Yo me reviso, entreno cada día para no desenfocarme en lo que me corresponde, que es el arco. Venía entrenando y le doy las gracias a Dios que me dio la oportunidad nuevamente de anotar".

A continuación, agradeció a Gallardo por la continuidad: "La confianza de Marcelo ha sido fundamental para mí porque a pesar de que vengo sin marcar y por momentos sin hacer buenos partidos, él me ha bancado mucho y le doy las gracias. Esperamos que en la Libertadores le pueda dar una alegría a él y a toda la hinchada".

Finalmente, Borja habló sobre cómo vivió la gran polémica que se desató tras la denuncia en su contra. "Fue duro. Durísimo porque uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ama a sus hijos. Creo que la decisión que tomó la escuela fue desafortunada para mí y para mi familia. Puso en vergüenza mi familia y los abogados se van a encargar de aclarar el tema. Desde aquí les digo también a ellos que respeten mi familia", sentenció.