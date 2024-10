Sonríe Oldrá: vuelve el Indio Fernández y Godoy Cruz tiene equipo ideal

Godoy Cruz trabaja con la mente puesta en su próximo objetivo. Tras la muy buena victoria en La Plata contra Gimnasia y el empate con gusto a poco versus San Lorenzo, en el calendario ahora asoma Newell's Old Boys, duelo de la fecha 18 de la Liga Profesional, pactado para este domingo a las 19.30 en el estadio Malvinas Argentinas.

Daniel Oldrá tiene una mueca de risa entre sus dientes: el Indio Fernández trabaja con normalidad a la par del grupo y tiene muchas chances de ser titular. El mediocampista uruguayo arrastra un problema en su tobillo que no lo deja en paz, y por eso, no ha sido titular en los últimos compromisos del equipo. El dolor le aparece cada tanto, con la zona inflamada, lo que lo obliga a parar. Con una semana casi normal, la idea es que pueda estar desde el vamos (no es titular desde el 25 de agosto, en el empate 1 a 1 ante Lanús).

El uruguayo no es titular desde el 28 de agosto.

Con su GPS dentro del campo, el Gato completa un equipo que tiene en la cabeza desde hace tiempo. Si bien es cierto que faltará Federico Rasmussen (otro intocable), el resto es el once que el entrenador viene craneando en su pizarra: Petroli en el arco, la línea de cuatro inamovible, doble cinco, el Indio en la conducción, dos extremos y Salomón Rodríguez como referencia.

Como será la importancia de Fernández para este equipo que basta con repasar la estadística en su ausencia: Godoy Cruz no ganó ninguno de los cuatro encuentros a los que faltó (derrotas con Barracas Central y Unión, más los empates ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento de Junín).

Poniendo nombres propios, el once para jugar ante la Lepra este domingo sería: Franco Petroli en el arco, Lucas Arce, Pier Barrios, Mateo Mendoza, Elías Pereyra, Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego, Nicolás Fernández, Santino Andino, Facundo Altamira y Salomón Rodríguez.