Quién es Nico Paz, el "europibe" que deslumbró en su debut en la Scaloneta y casi le roba un récord a Messi

La Selección argentina brilló en la 10º fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 con un 6-0 sobre Bolivia. Se destacó, como de costumbre, Lionel Messi, con tres goles y dos asistencias. Pero también mereció elogios Nicolás Paz, el chico de 20 años que ingresó en el segundo tiempo por Lautaro Martínez y se dio el gusto de asistir al 10 para el sexto tanto argentino. Una vida lejos de Argentina, pero un padre que jugó el Mundial de Francia 1998 con la albiceleste, la formación en el Real Madrid, el DT amigo de Messi que tiene en Italia y el gol en UEFA Champions League que anotó con 19 años y dos meses.

Pablo Paz jugó como zaguero en Newell’s, Banfield y la Selección argentina, antes de emprender su aventura por Europa. Fue parte del Mundial de Francia 1998 de la mano de Daniel Passarella y sus últimas temporadas las pasó en el fútbol español, vistiendo las camisetas del Club Deportivo Tenerife y el Real Valladolid. Allí se retiró y radicó con su esposa, antes de tener tres hijos. El primero se llamó Nicolás, nació el 8 de septiembre de 2004 y heredó el gusto por la pelota. A los 6 años empezó a jugar al fútbol en Atlético San Juan y a los 10 pasó al club grande de la ciudad, en el que había jugado su papá, el Tenerife. Dos años pasaron solamente hasta que el Real Madrid puso la vista sobre él y lo fichó para sus divisiones inferiores.

Pablo Paz formó su familia en Tenerife, España. (Foto: @nicopaz1o)

Nico Paz se formó en la Casa Blanca hasta que en 2022 hizo su debut en el Real Madrid Castilla de la Tercera División de España, el segundo equipo merengue. Desde ese día en el que ingresó a los 82 minutos ante el Fútbol Club Andorra se lució a tal punto que Carlo Ancelotti lo convocó para hacer la pretemporada 2023-24 en Estados Unidos con el primer equipo. Jugó algunos amistosos, dejó ciertas pinceladas, pero debió sentarse a esperar. Fue recién en noviembre del año pasado que tuvo su oportunidad. El 8 de ese mes, por UEFA Champions League, se puso por primera vez la camiseta del primer equipo del Madrid en la victoria 3-0 ante el Sporting de Braga en el Santiago Bernabeú. Entró por Federico Valverde.

Tres días después, debutó por liga en un 5-1 al Valencia. Y el 29 de noviembre dio otro paso. Volvió a entrar por Champions, esta vez ante el Napoli y en reemplazo de Brahím Díaz. A los 83 minutos tomó la pelota, enganchó y desenfundó un disparo desde afuera del área para vencer las manos de Alex Meret y sentenciar el 3-2 (terminaría 4-2) para su equipo. Su primer tanto en el Merengue. Se convirtió en el segundo argentino (porque así se considera) más joven en anotar en la máxima competición europea, con 19 años, 2 meses y 21 días. Superó a Alejandro Garnacho, que poco antes le había marcado con el Manchester United al Galatasaray (19 años, 4 meses y 19 días) y quedó solo detrás de un tal Messi, que le hizo un gol al Panathinaikos con 18 años, 4 meses y 9 días en 2005.

El primer gol de Paz en el Real Madrid

Sin tanta consideración para esta temporada, el Real Madrid vendió parte de su pase (y se quedó con el 50% de una futura venta) por 6 millones en dólares al Como de Italia, un equipo refundando en 2017 que con la ayuda de un grupo empresario regresó a la Serie A después de dos décadas. Y allí su gran nivel se vio enseguida. Empezó como suplente, pero al tercer partido se ganó la titularidad y en la Fecha 5 incluso fue elegido en el equipo ideal de la semana de la liga gracias a una asistencia y un “medio-gol” (terminó siendo en contra, pero el mérito fue suyo) en la primera victoria de su equipo en Serie A después de 21 años. ¿Su entrenador en el Como? Un viejo amigo de Messi, Cesc Fábregas. De hecho, la Pulga dijo sobre Paz tras la victoria ante Bolivia: “Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego. Está con un entrenador que lo conozco y quiero muchísimo”.

Otro europibe en la Scaloneta

Paz nació en Tenerife y es tan español como su madre y sus hermanas, sin embargo siempre se inclinó por la Selección argentina. En mayo de 2022, Javier Mascherano lo citó para la Sub-20 y allí empezó su experiencia, que se vio truncada cuando el Madrid no lo cedió para el Mundial de la categoría en 2023. España alguna vez lo contactó, pero él fue claro: “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final me decidí por Argentina. Argentina es el país que más me representa, por cómo es el país y por cómo se vive el fútbol. Además puedo seguir los pasos de mi papá. Es un orgullo poder hacerlo”, dijo hace un tiempo.

Paz fue campeón de la última UEFA Champions League. (Foto: @nicopaz1o)

Luego llegó la primera convocatoria de Lionel Scaloni para la mayor, en marzo, de la mano de otros "europibes" (aunque aquella vez no jugó): Alejandro Garnacho, Luka Romero, los hermanos Carboni y Thiago Geralnik. Y, desde entonces, todo ha ido en ascenso. Este 15 de octubre tuvo minutos por primera vez en el equipo de Messi, De Paul, Lautaro Martínez y compañía y no falló. Regates, pases, elegancia y hasta una asistencia a Messi fueron parte de lo que mostró en el 6-0. “Tiene una cabeza impresionante”, lo elogió el 10. “Juega muy bien. Se asocia bien, tiene fuerza, tiene gol, es alto”, lo describió Scaloni. Y todavía tiene solo 20 años. Nico Paz, otro de los que eligió a Argentina por sobre su tierra natal.