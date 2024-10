Mourinho confesó que visitó un estadio argentino y lo llenó de elogios: "Recuerdo un ambiente increíble"

José Mourinho acumula tres décadas de carrera en el fútbol, como entrenador o ayudante de campo. Tuvo la suerte de conocer muchos estadios desde el lujo del Santiago Bernabéu, las más humildes canchas de la serie B de Portugal o los apasionantes escenarios turcos. Por ende, habla con argumentos sobre cuáles son los estadios con la atmósfera más atrapante y entre ellos ubica uno argentino.

La sorpresa no radica exclusivamente en la distancia que nos separa del Viejo Continente sino también en el hecho de que no se trata ni de la Bombonera ni del Monumental, los que más marketing tienen en Europa. Es el Gigante de Arroyito de Rosario Central el que cautivó al entrenador portugués, quien este jueves reconoció que lo visitó.

En una entrevista con Smartsoft, expresó: "He estado en Argentina una vez, no para jugar. Nunca jugué en Argentina, pero estuve hace muchos, muchos años en Rosario. Vi un partido entre Rosario Central y Atlético Mineiro, en una de las copas de Sudamérica. No la Libertadores, la otra. Recuerdo un ambiente increíble, una pasión enorme".

El video de Mourinho elogiando al Gigante de Arroyito

El expresar que fue hace muchos años, se descarta el enfrentamiento entre ambos equipos en mayo pasado (porque además sí fue por Libertadores), sino que puede referirse al enfrentamiento por la Copa Conmebol 1995 (antigua Sudamericana) en el que el Canalla venció 4-0 en la final de vuelta, para luego imponerse en los penales para ser campeón. También puede referirse a la semifinal de la Copa Conmebol 1998, cuando se jugó la ida y terminó en empate 1-1. Por aquel entonces, Mourinho no gozaba de la fama actual y apenas era ayudante de Bobby Robson.

Más allá de los elogios al Gigante de Arroyito, cuna de uno de sus jugadores predilectos como es Ángel Di María, el actual entrenador de Fenerbahçe deseó visitar otra vez Argentina para conocer otro estadio: "Me gustaría estar en uno de los grandes partidos, si fuera posible en el estadio de Diego, donde Diego hizo historia. Es algo que algún día me gustaría hacer", sentenció, desconociendo si se refiere a la Bombonera o al estadio de Argentinos Juniors, que lleva el nombre del Diego.

Por último, Mourinho se refirió al perfil de futbolista que es el argentino: "No puedo decir que haya un tipo de jugador argentino porque, por ejemplo, no se puede comparar la creación, el talento creativo de Di María con, por ejemplo, el físico de Zanetti o la táctica de Zanetti. No se puede comparar". En ese sentido, elogió su mentalidad: "Son competitivos. Han nacido para competir. Mezclan el talento futbolístico con la mentalidad correcta, la agresividad correcta. Para ellos, el fútbol es algo serio, no sólo diversión".