Fuerte ultimátum a la FIFA: “No queremos el Mundial de Clubes, retírenlo”

Desde que se anunció el renovado formato del Mundial de Clubes para 2025 con 32 equipos, a disputarse cada 4 años y con sede fija (Estados Unidos será en esta oportunidad), se ha generado una gran controversia. Ni el sistema de disputa, ni la cantidad de participantes o de partidos terminó de convencer ni a las principales figuras, dirigentes ni escuadras del mundo. Pero, sobre todo, generó una gran reprobación el tema de los calendarios.

Muchos jugadores y sindicatos (FIFPRO a la cabeza) expresaron su preocupación por la gran cantidad de encuentros que tienen que jugar al año como para sumar aún más con nuevas competiciones, lo que podría desembocar en más lesiones y distintos tipos de agotamiento físico y mental. A esto se le suma la cuestión de la financiación, a lo que se refirió el último día Javier Tebas, presidente de La Liga de España, en el congreso de la UEFA en Bruselas, en el que realizó un "pedido expreso a Gianni Infantino y a FIFA".

El pedido de Tebas a Infantino por el Mundial de Clubes

"Usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo de ese Mundial de Clubes. Usted sabe además que no tiene los patrocinios como lo había presupuestado, y que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese torneo", comenzó a exponer, dirigiéndose directamente al mandamás del máximo ente futbolístico internacional, tras lo cual lanzó un contundente ultimátum: "¡No queremos ese Mundial, retírelo!".

"Si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes, le está quitando a todos esas federaciones o a todos esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar", advirtió a continuación.

Por último, insistió en su demanda y le propuso una alternativa a Infantino: "Retírelo y sentémonos a negociar. No es necesario ese Mundial de Clubes ni para los jugadores que van a ir, ni para los clubes, ni para la FIFA, que lo único que hace es desorganizar", sentenció Tebas.