El palazo de Tevez a Riquelme por su gestión en Boca: "Es muy fácil pegarle en este momento"

Tras las épocas doradas de Mauricio Macri como presidente, de las cuales Carlos Tevez fue parte como jugador, el futbolista regresó de la mano de Daniel Angelici y quedó ubicado en ese lugar del espectro político que hoy determina el día a día en Boca Juniors. Se retiró como profesional ya en la gestión de Ameal-Riquelme y en su despedida dejó una imagen para la historia: retirándose de la conferencia de prensa abrazado al hoy presidente.

En el pasado, Tevez supo ser crítico de Riquelme cuando el máximo ídolo de la historia declaraba contra el equipo ante cada derrota copera en la gestión de Angelici. El punto más álgido de tensión se produjo en 2017, cuando Carlitos declaró: "Me banqué un año y medio que Riquelme salga a hablar de mí y mis compañeros. Cuando a Boca le va mal es palabra autorizada Riquelme para salir a hablar para matar a los jugadores". Ese día, hasta se animó a decir que el presidente, como persona, dejaba "mucho que desear".

Las declaraciones de Tevez contra Riquelme y el Consejo de Boca

Esa tensión se calmó a partir convivencia en el día a día, la cual dejó imágenes de reencuentro. De hecho, hace poco cuando el entrenador dirigía a Independiente, el presidente elogió a su equipo y hubo un ida y vuelta. Sin embargo, todo parece haberse esfumado nuevamente.

Tras su salida del Rojo y luego de haber sonado en algunos equipos, Carlitos reapareció con declaraciones públicas en las que nuevamente se mostró crítico no solo de Riquelme, sino también del Consejo de Fútbol integrado por exjugadores como Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, dos empleados del club que también fueron críticos de los planteles anteriores que supo integrar el Apache.

"Es muy difícil opinar de este lado, más sabiendo que uno no se identifica mucho con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en Libertadores, no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuve en contra de eso. Hoy, desde el otro lado, opinar no me gustaría porque uno no ve bien al club y es muy fácil pegarle en estos momentos. No quiero que nadie se sienta ofendido, porque no es bueno estar de ese lado", sentenció.

Para cerrar, opinó de la llegada de su excompañero, Fernando Gago, como el nuevo entrenador: "Le hace bien a la gente de Boca y ojala le vaya bien".