De Paul opinó sobre Milito, Blanco y Jiménez, los candidatos a presidente de Racing: "Conozco a los tres y..."

El 2024 para Racing es un año especial. No solamente logró meterse en semifinales de un torneo internacional después de 27 años, sino que, además, se debate en la que quizás sea la elección presidencial más importante y peleada de la última década y media. El 15 de diciembre, en la previa del encuentro ante River por la fecha 27 (y última) de la Liga Profesional, se realizarán los comicios.

Desde que Víctor Blanco asumió en 2013, nunca hubo un candidato que pudiera disputarle seriamente el puesto, por lo que se mantuvo 12 años en el cargo. Si bien no se presentará él mismo (Christian Devia irá en su lugar por la continuidad), sigue a la cabeza de la lista oficialista. Pero para esta oportunidad, Diego Milito, ídolo indiscutido del club, se asoma como una seria competencia. Además, habrá un tercera opción: Miguel Giménez, quien también supo formar parte de la CD en los últimos años.

La opinión de De Paul sobre los candidatos a presidente de Racing

En ese sentido, este martes, tras el triunfo de la Selección argentina 6-0 sobre Bolivia en el Monumental por Eliminatorias, Rodrigo De Paul fue consultado acerca de las elecciones que se celebrarán a fin de año. El mediocampista surgido del Predio Tita, reconocido embajador blanquiceleste en el mundo, se mostró contento y dio alegremente su opinión acerca de los postulantes.

"Siempre es bueno el debate y que haya varios candidatos. Ojalá que el que gane sea lo mejor para el club. Los conozco a los tres, sé que aman a Racing", señaló en diálogo con Secta Deportiva. Mientras que a Blanco y Giménez los conoce en rol de dirigentes durante sus dos etapas en el club entre 2013 y 2014 y en 2016, con Milito compartió plantel en los seis meses que duró su último paso.

Igualmente, a pesar de no esquivar la pregunta, decidió no expresar su apoyo por ninguno de los tres, para así evitar cualquier tipo de polémica: "No estoy tanto en el tema para dar una respuesta sobre si voy con alguno, pero lo que sé es que los tres lo aman de verdad. Me quedo tranquilo porque creo que Racing va por un buen camino", concluyó con optimismo De Paul.