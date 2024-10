¿Cómo evolucionan los lesionados que espera Oldrá en Godoy Cruz?

Godoy Cruz empieza a prepararse para afrontar el sprint final del 2024, en donde la mira estará puesta en la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América. A pesar de que el objetivo se centra en el trofeo continental, lo cierto es que Daniel Oldrá también aguarda por la recuperación de varios jugadores lesionados, que pueden dar una mano inmensa en este tramo decisivo del campeonato.

Al revisar la lista de bajas que habitan la enfermería, el Gato se encuentra con nombres importantes para el equipo. Uno de ellos es Martín Luciano, el lateral por izquierda que se había ganado un lugar y que en el partido con Central Córdoba de Santiago del Estero sufrió una lesión muscular que lo mantiene marginado de las canchas y trabajando de manera diferenciada en los entrenamientos. De hecho, el defensor está prácticamente descartado para enfrentar a Newell´s, club que es dueño de su pase.

Tomás Pozzo, que sufrió la rotura de ligamentos cruzados a principios de este año, continúa trabajando a la par del grupo desde hace dos semanas y su regreso es solo cuestión de tiempo. La intención con el exjugador de Independiente de Avellaneda es llevarlo de a poco, por lo que Oldrá evaluará la situación con el cuerpo médico.

Nahuel Ulariaga y Facundo Butti sufrieron la misma lesión que Pozzo y su recuperación demandará un largo trecho, por lo que recién volverán a las canchas en 2025.

Martín Luciano, Tomás Pozzo, Nahuel Ulariaga y Facundo Butti, la enfermería del Expreso. (Prensa Godoy Cruz)

Por último, y no por eso menos importante, está el caso del Indio Fernández, que viene entrenando con el grupo y formando parte del banco de suplentes, aún no está al 100%. El tobillo lo tiene a maltraer al volante uruguayo, que no logra completar las semanas de entrenamientos sin dolor. Por eso, el Gato lo ha puesto en el banco de suplentes. Si logra dejar el dolor atrás, su lugar dentro del once está asegurado.