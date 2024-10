La decisión final de Independiente tras el escándalo con Joaquín Laso

Independiente no viene atravesando un buen presente futbolístico ni institucional. Si bien el triunfo de la última fecha ante Riestra le permitió acomodarse un poco mejor en la lucha por clasificar a copas internacionales para 2025, aún se encuentra fuera de los puestos de Sudamericana. Además, en un 2024 en el que únicamente tuvieron competencia doméstica, nunca estuvieron siquiera cerca de pelear ni en la Copa de la Liga, ni en la Liga Profesional, ni tampoco pudieron llegar a las instancias finales de la Copa Argentina.

La hinchada está muy molesta con la dirigencia y el equipo en general. Y si hay un jugador con el que las cosas definitivamente no están bien es con Joaquín Laso. No solamente es uno de los futbolistas más resistidos por el público debido a su rendimiento en el último tiempo, sino que recientemente entró en conflicto con el club por una supuesta deuda que habían reclamado desde su entorno.

Laso durante el partido contra Tigre, el último que jugó de momento en Independiente. (Foto: @joaquinlaso4)

Esto generó el enojo de la dirigencia, que llegó a tomar la decisión de que no volviera a jugar hasta que quedara resuelto el asunto. El mismo defensor debió salir a aclarar que él no había hecho el reclamo, y que se trataba de una acción que había iniciado su representante por un pago no realizado tres años antes, en 2021, cuando llegó al Rojo.

Esta declaración logró calmar un poco las aguas y desembocó en que finalmente hubiera una reunión entre Independiente y el mánager del jugador, Fernando Baredes. La suma adeudada era aproximadamente de unos 73 mil dólares. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo de palabra para resolver la transacción y no recaerán más responsabilidades ni sanciones sobre el 2 por este asunto.

Por lo tanto, Laso quedó liberado de todo y podrá volver a ser tenido en cuenta por el entrenador, Julio Vaccari. Si bien se perdió el último encuentro frente a Riestra por una fractura en su mano izquierda, su recuperación avanzó y podría estar disponible para el compromiso de este viernes contra Lanús por la fecha 18 de la Liga Profesional, si es que el DT considera que ya está listo para volver a las canchas.