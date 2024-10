La tremenda respuesta de Deschamps a las críticas contra Mbappé: "Con su vida privada puede hacer..."

La ausencia de Kylian Mbappé y, además, que fuera visto el pasado jueves en una salida nocturna en Estocolmo cuando Francia jugaba contra Israel, volvió a ser unos de los temas que protagonizaron la conferencia de prensa de Didier Deschamps, en esta ocasión la previa al encuentro de grupos de Liga de las Naciones que disputarán ante Bélgica este lunes en Bruselas.

El seleccionador de Les Bleus insistió este domingo en que Kiki "hace lo que quiere" en su vida privada, en un nuevo capítulo del culebrón en el que se ha convertido la ausencia del delantero del Real Madrid en el equipo nacional. Cabe resaltar que Carlo Ancelotti les dio tanto a él como al resto de los futbolistas que no jugaran en esta fecha FIFA 5 días libres.

La defensa de Deschamps a Mbappé

"Desde un punto de vista privado él hace lo que quiere", afirmó Deschamps, evidentemente molesto porque la baja de su capitán y estrella esté dominando este ciclo de selecciones, mucho más allá que el juego o el estado de los jugadores convocados.

"No se trata de defenderle por defenderle. El problema es que su vida privada no es privada. Ese no es vuestro caso y os va muy bien así", replicó con ironía a los periodistas presentes en la sala.

Por otro lado, de cara el duelo contra los Diablos Rojos, el técnico de Francia señaló que, pese a la ausencia de estrellas como Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, se enfrentarán a "un equipo belga muy motivado". Deschamps avanzó que hará "algunos cambios" en el equipo titular respecto al que jugó el jueves contra Israel en Budapest, aunque no dio pistas sobre cuáles podrían ser.

Fuente: EFE