La fuerte decisión de Atlanta con el jugador que blanqueó haber jugado incentivado por Rafaela

Dylan Gissi fue el principal protagonista del escándalo de la semana en el ascenso argentino y en todo el fútbol de nuestro país, porque con su declaración tocó un tema muy polémico y recurrente, cada vez que se acercan las definiciones de los campeonatos.

El defensor central de Atlanta fue titular en el partido en el que su equipo cayó por 2 a 0 ante Atlético Rafaela en condición de visitante, en el marco de la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional, que está en una etapa crucial para determinar cuál será el equipo que dispute la final por el ascenso ante San Martín de Tucumán, cuales son los otros que clasificarán al Reducido y cuáles los que desciendan.

Dylan Gissi, relegado de Atlanta.

En diálogo con Bohemiopress reconoció que su rival, el equipo santafecino, antes había incentivado al plantel de Atlanta para ganarle a Brown de Adrogué (le ganó 1 a 0 en la fecha 30), el equipo con el que Rafaela pelea por no descender. "Cosas raras que pasan en el fútbol, que se van de nuestras manos. Sabemos que existe el incentivo a favor y eso está bien. Por ejemplo, ellos nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué. Ojalá sea siempre por ganar", reconoció.

"Yo creo en la honestidad del futbolista. Son cosas que se nos escapan. Creo en la lealtad de la gente, hay que dar la cara de local", agregó. Sin embargo, reconocer el incentivo ya en sí mismo involucra una situación polémica y por tal motivo, Atlanta ya tomó medidas.

uD83DuDCCB Lista de convocados por Luis García para recibir en Villa Crespo a Dep. Madryn por la fecha 36 de la #PrimeraNacional. #SomosAtlanta uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/3KdRklOe19 — Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 13, 2024

La mas fuerte se produjo este lunes, cuando Atlanta enfrentará a Deportivo Madryn como local y el entrenador Luis García decidió no convocarlo. Aún así, no fue el único, ya que el ex DT del Deportivo Maipú tampoco convocó a Juan Requena, Carlo Lattanzio y Bruno Galván.

Para el Bohemio es un partido clave para acercarse a Mitre de Santiago del Estero, el último de los que está clasificando al Reducido. Está a seis puntos de ese equipo y además de este encuentro, solo tendrá dos más por delante ante Defensores Unidos y All Boys. Es decir, 9 puntos en juego.