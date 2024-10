Boxeo: Juan Carrasco y la chance de poder quedar, ante el ruso Zaur Abdullaev, a tiro del título mundial

El boxeo mendocino está de parabienes. Después de un largo letargo, la provincia volverá a vivir una velada internacional de primer nivel, como cuando Juan Carlos Reveco, Jonathan Barros o la mismísima Yésica Marcos animaban peleas por títulos del mundo ante rivales como Celestino "Pelenchín" Caballero; el "Matemático" Núñez o Ana "The Hurricane" Julaton y Marcela "La Tigresa" Acuña.

Tras esa llama apagada por el desinterés de los promotores de desembarcar en la "Tierra del Sol y del buen Vino", una luz de esperanza volvió a encenderse luego de la cancelación de la pelea entre Juan Carrasco y el ruso Zaur Abdullaev. La misma se iba a desarrollar en Rusia un par de semanas atrás, pero el mendocino no consiguió los permisos para poder viajar y todo quedó stand by hasta que la muñeca de OR Promotions hizo lo que mejor sabe: activar un plan de contingencia para que la eliminatoria mundialista al título mundial liviano de la Federación Internacional de Boxeo se haga, nada más y nada menos, que en territorio mendocino.

El pupilo de Julio Pablo Chacón tendrá su ansiada chance internacional el próximo sábado 19 de octubre en el Arena Aconcagua, el imponente estadio ubicado en el parque General San Martín, donde "Juancito" Carrasco, a sus 32 años, buscará quedar a tiro de la pelea mundialista en manos del ucraniano Vasyl Lomachenko, un boxeador siempre animador de grandes carteleras.

Carrasco llegará a la contienda ante Abdullaev como número 12 del ránking y siendo campeón latino de la divisional en las 135 libras. Por su parte, el ruso, actualmente radicado en Yerevan, Armenia, vendrá a la arena mendocina siendo el número 5 de la carrera mundialista.

En las hojas de presentaciones, tanto Carrasco como Abdullaev llegan con 32 y 30 años respectivamente, marcando una sola diferencia en el rodaje internacional, ya que el ruso ha tenido contiendas de fuste como la protagonizada ante el venezolano Jorge Linares en una disputa, ganada por el rival del mendocino, por el título silver del CMB.

De todos modos, Juan Carrasco tiene un amplio bagaje en el seleccionado nacional y en la Liga Mundial de Boxeo siendo parte de las franquicias Milano Thunder y Los Cóndores, además del fuste alcanzado en su carrera como profesional, la cual arroja una planilla de 20 victorias (12 por nocaut), una derrota y ningún empate.

Por su parte, Zaur Adbullaev presentará una licencia con 19 triunfos (11 por la vía rápida) y una derrota. No registra empates.

El resto de la velada (info oficial de OR Promotions)

El catamarqueño Pablo "Pacman" Corzo (20-0-0, 17 KO), intentará defender el título Fedelatin supermediano AMB, en este caso ante el flamante campeón mexicano Fecombox CMB, Luciano "Chano" Chaparro Araujo (13-7-3, 4 KO).

Mientras que el bonaerense de Benito Juárez, Agustín "Picha" Marini (9-0-0, 8 KO), quien viene de una dura batalla ante Mariano Gudiño, se cruzará con el experimentado brasileño, Carmelito de Jesús (20-8-0, 16 KO). Estará en disputa el título Fedelatin AMB de los cruceros (defiende Marini).

El malargüino Marco "Kid Dinamita" García (14-1-0, 10 KO), quien se medirá con el crédito de Tunuyán, Leonel Hinojosa (8-4-0), en mediano a 6 rounds.

La local Brisa "La China" Alfonso (2-1-1), ante la patagónica radicada en Chile, Daiana Molina (3-1-1), en pluma a 6 vueltas.

En otro lance de mendocinos, el capitalino Facundo Aros (Debut) vs. el sanrafaelino Víctor Díaz (1-3-0), en gallo a 4 giros.

Abriendo la jornada, la malargüina Lucía "La Niña Bonita" García (1-0-0) frente a la cordobesa Dalma Alaniz (1-4-1), en supergallo a 4 giros.

???????Cómo acceder a las entradas

Los tickets para la megavelada del sábado, denominada "La Leyenda Continúa" se pueden conseguir vía web ingresando a la página de Access Fan. Las entradas tienen un valor de 7.000 pesos las populares y de 15.000 pesos los ring side.