Bomba: un gigante de Europa estaría interesado en De Paul, resistido por los hinchas del Atlético

El nombre de Rodrigo De Paul es sinónimo de la gloriosa etapa que está viviendo la Selección argentina desde 2021 con Lionel Scaloni como DT. El jugador con más presencias en todo el ciclo (71), ha sido titular y una pieza fundamental en los cuatro títulos ganados durante los últimos cuatro años. Sin embargo, es sabido que el lugar de privilegio (que él mismo se ganó) que tiene en la Scaloneta y la aceptación entre el público local no se reflejan del mismo modo en su club.

Los fanáticos del Atlético de Madrid aún no terminan de aceptar al Motorcito. Desde su llegada al cuadro de la capital española a mediados de 2021, si bien no se puede decir que haya tenido un mal rendimiento ni mucho menos, sí es cierto que no ha logrado desenvolverse del mismo modo que con la camiseta albiceleste. Además, desde entonces el equipo no volvió a gritar campeón en ningún torneo. Hace un tiempo que se viene barajando la posibilidad de que cambie de aires en el próximo mercado de pases, y habría un gigante de Europa que estaría interesado en incorporarlo.

Manchester United estaría interesado en De Paul. (Foto: @ManUtd)

Se trata del Manchester United, que según informó Mundo Deportivo de España, tiene intención de sumar al exjugador de Racing, Valencia y Udinese a sus filas. Los dirigidos por Eric ten Hag (quien camina por la cuerda floja) necesitarían un jugador con sus características en el mediocampo ante las inminentes salidas de Casemiro y Christian Eriksen, quienes habrían expresado sus deseos de ser transferidos.

En caso de confirmarse, dejaría a varios de sus compañeros en de la Selección como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso y Ángel Correa, pero se encontraría con otros, como Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, dos de los jugadores más queridos por los hinchas de los Red Devils. Si bien tiene contrato con el conjunto colchonero hasta mediados de 2026, una posible venta podría significar un buen ingreso luego de los más de 180 millones de euros que gastaron en fichajes en el último mercado.

De Paul llegó al Atlético de Madrid en la temporada 2021/22, proveniente de Udinese y tras ganar la Copa América con Argentina. Desde entonces, jugó unos 144 partidos con la camiseta rojiblanca, en los que convirtió 11 goles y dio 17 asistencias. En esta campaña 2024/25 lleva 10 encuentros con una única asistencia. ¿Podrá encontrar en un hipotético futuro en Manchester mejor suerte y el reconocimiento que se merece?