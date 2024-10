Las duras acusaciones contra Sergio Rochet por su floja reacción en el gol de Perú a Uruguay

Uruguay sufrió anoche una preocupante derrota ante Perú y Sergio Rochet, arquero de la Celeste, quedó en el ojo de la tormenta por su floja reacción en el tanto que sentenció el partido jugado en Lima. Las redes sociales se llenaron de críticas contra el jugador de Inter de Porto Alegre, quien explicó su acción finalizado el partido.

La explicación de Rochet

“No me dio para salir y tuve que volver a posicionarme. Fue un tema de reacción. Si hubiera cabeceado un poco más lejos, hubiera tenido tiempo para agarrar la pelota. Intenté sacarla, dio en el palo y entró. Son cosas a corregir, detalles que te cuestan un partido. A nivel de selección, no nos puede pasar eso”, dijo en diálogo con Movistar Deportes.

Luego, agregó: "La jugada ya viene de antes, de otra chance en la que no pudimos sacar la pelota y nos agarraron un poco mal parados. A mí no me dio para salir; quizá esa pelota tenía que haber sido mía. Sabíamos que una de las fortalezas de ellos era la pelota quieta y nos tocó sufrir eso. Ahora a corregirlo y estar listos para ganar el próximo partido”.

"Preocupa no ganar. Preocupa llevar tres partidos ya sin convertir goles. Son cosas a corregir. Estamos trabajando bien, pero se nos ha hecho un poco difícil tener esa fluidez, por circunstancias de partido y por falta de compañeros. Sabemos que nuestro objetivo no solo es clasificar al Mundial, sino ser primeros. Queríamos ponernos a tiro de Argentina", cerró.

Sin embargo, esta explicación no fue suficiente y los uruguayos acusaron a Rochet de haber "ido para atrás" y de "hacerle la cama" a Bielsa. Otros expresaron que se trató de un error amauteur y que “ni intentó usar las manos“.

Algunas reacciones

Lo dejan cabecear solo, Rochet ni mueve las manos. Es una king size https://t.co/Z3d7htsN8B — St James Sann (@STJAMESSANN) October 12, 2024

Darwin corría para adelante, Valverde jugaba al trote, lo de Rochet en el gol fue amateur.



Después de los escándalos con Bielsa, Uruguay no jugó a nada, y parecía a propósito. Huele raro.. pic.twitter.com/KI67hQQfTp — Juli Quintero uD83CuDF99? (@soyjuliquintero) October 12, 2024

El rebote del amigo Sergio Rochet.



Y RECIÉN AHORA ENTRA LUCIANO RODRÍGUEZ JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/lnfv0cheJi — Diablos Rojos UY uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83EuDDC9 (@UyDevils) October 12, 2024

Hoy se confirma. Cama a Bielsa. Todos vende patria jugadores y periodistas. Romano gozando la derrota. Rochet aleboso en el gol.... al menos tirate. Asco total. Que lastima, la mafia y el ego nos comio. A seleccion e idolos, en pocos dias. No son los puntos, es la actitud. AscouD83EuDD2E — Washington DC (@DinoBarrios2) October 12, 2024