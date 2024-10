La curiosa historia de Fabricio Coloccini, el ayudante de campo de Gago que vuelve a Boca tras 25 años

Fernando Gago ya ejecutó su cláusula de salida y no es más el director técnico de Chivas de Guadalajara, lo que allana definitivamente el camino para que se convierta en el nuevo entrenador de Boca Juniors. Juan Román Riquelme y compañía esperan acordar todo con Pintita el lunes, para que dirija al equipo en los duelos frente a Tigre, por la Liga Profesional y, sobre todo, ante Gimnasia y Esgrima de la Plata por Copa Argentina. Gago no es el único ex Boca que regresará a La Ribera, porque, aunque pocos lo recuerden, uno de sus ayudantes también vistió la azul y oro. Se trata de Fabricio Coloccini, que debutó como profesional con Carlos Bianchi y se fue a Europa por la entonces llamada patria potestad.

Fabricio Coloccini nació en Alta Gracia, Córdoba, pero se destacó desde joven en las inferiores de Argentinos Juniors en la provincia de Buenos Aires. Tanto así, que en 1998 Boca lo compró junto con otros juveniles del Bicho. En el Torneo Clausura del año siguiente, con Carlos Bianchi como director técnico, el zaguero empezó a ser mejor considerado y para junio de 1999 tuvo su gran oportunidad. Viajó a Santa Fe junto al plantel e hizo su debut como profesional frente a Unión, en un 2-2. Tuvo doble recompensa, porque además anotó uno de los tantos del equipo, luego de un centro pasado que bajó Cristian Dollberg y que él desvió a contrapierna del arquero.

Coloccini, Insúa y Gago; el trío que comandaba a Chivas hasta esta semana. (Foto: @Chivas)

Mostró solidez defensiva, aplomo y aportó un gol. Todos parecían conformes con el rendimiento de un chico al que lo esperaba un promisorio futuro. Pero empezaron los problemas. Entre la dirigencia del presidente Mauricio Macri y el entorno del jugador. Es que Osvaldo Coloccini, padre de Fabricio, hizo mucha fuerza para quedarse con el pase en su poder, cosa que no en Boca no aceptaban. Entre pujas y cortocircuitos, Osvaldo entonces hizo valer la patria potestad (hoy denominada “responsabilidad parental” en el Código Civil) y el jugador, después de solo un partido con la camiseta xeneize, acabó emigrando a Europa.

En Boca se lucían Jorge Bermúdez y Walter Samuel en la zaga, pero se sabía que el proveniente de Newell's iba a seguir su carrera en la Roma de Italia. Y a eso se refirió el presidente Macri al cuestionar las formas de la familia Coloccini: “Boca estuvo preparando a Fabricio durante tres años. Lo formamos técnica, futbolísticamente y además humana y psicológicamente. Él, su padre y sus representantes usufructuaron todo eso para irse al exterior de una manera poco ética (...) Se equivocó (Coloccini), porque en junio él era el reemplazante de Walter Samuel. No quiso esperar y hacer una buena carrera en Boca para luego ser vendido en una muy buena plata y, por consiguiente, con un mejor contrato para él”, se descargó el entonces dirigente.

Mirá el video

Haciendo uso de la patria potestad, Coloccini pasó al AC Milan de Italia con 18 años. ¿Cómo siguió la historia? Tuvo poco lugar en el Rossonero y entonces estuvo de préstamo en San Lorenzo, club del que se confesó hincha, y también vistió las camisetas de Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Villarreal y Deportivo La Coruña. Más tarde, se afianzó en el Newcastle de la Premier League y ocho años después, ya habiendo concluido su etapa como jugador de la Selección argentina, regresó al Ciclón. En 2022, pedido justamente por Fernando Gago, que dirigía al equipo, pasó a Aldosivi, donde colgó definitivamente los botines.

Gago ya ejecutó la cláusula y será irremediablemente el técnico de Boca. (Foto: archivo)

Y entonces comenzó una nueva aventura en el mundo del fútbol, pero del otro lado de la línea de cal. Primero, fue ayudante de Fernando Batista en la Selección Sub-20 de Venezuela y, más tarde, se sumó al cuerpo técnico de Gago en Chivas. Es el ex mediocampista xeneize el que lo trae consigo de vuelta a Boca, 24 años después. A una cancha que pisó en junio del año pasado, en la despedida de Riquelme. Al club que lo hizo debutar. Y al lugar del que alguna vez se fue sin paz.