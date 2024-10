Godoy Cruz se pone al día ante San Lorenzo buscando puestos de Libertadores

Godoy Cruz se pone al día luego de varios partidos con un asterisco en su estadística. El Tomba tachará su duelo pendiente desde hace meses ante el Ciclón esta misma tarde, un encuentro que fue suspendido allá por la fecha 3 de esta Liga Profesional. Los incidentes en la popular local obligaron, primero a parar el partido, y luego, a suspenderlo por falta de garantías. Hoy se completará con los 43 minutos restantes.

El duelo ante el Cuervo es clave porque puede meter al equipo de Daniel Walter Oldrá entre los primeros tres de la tabla anual. Eso significa puesto de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores (superando, ni más ni menos, que a River Plate). Actualmente, el partido está igualado 1 a 1 con goles de dos jugadores que no estarán en el césped del Malvinas Argentinas (Ulariaga, lesionado y Agustín Giay, hoy en Palmeiras).

El día de los incidentes, cuando el encuentro estaba 1 a 1.

El Gato deberá meter mano de manera obligada en el once titular porque Federico Rasmussen llegó a la quinta amarilla. Una suspensión extraña porque no podrá saldarla con la ausencia en el encuentro de hoy (no son 90 minutos reglamentarios), y por eso, el central se perderá también el próximo encuentro (ante Newell's).

Con solo una variante en el equipo (el ingreso de Mateo Mendoza), la alineación sería con Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Mateo Mendoza y Elías Pereyra; Gonzalo Ábrego, Bruno Leyes, Juan José Pérez, Facundo Altamira, Santino Andino y Salomón Rodríguez.