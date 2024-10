¿A las manos? Dos jugadores de San Lorenzo encararon a Fydriszewski tras el penal

Se jugaba el segundo minuto de adición del complemento cuando Francisco Fydriszewski se hizo cargo de la pena máxima. El delantero de San Lorenzo tomó carrera y, tras el silbatazo de Jorge Baliño, optó por picarla. Franco Petroli, quien se había tirado hacia su izquierda, tuvo tiempo de volver sobre sus pasos y retener la pelota.

De esta manera el Ciclón sumó un punto que le sirve de muy poco. No solamente sigue en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, sino que en la Anual quedó a tan solo ocho puntos de Tigre, equipo que ocupa el puesto de descenso directo a la Primera Nacional.

uD83DuDEA8#ALERTA | Clima caliente en #SanLorenzo uD83DuDD35uD83DuDD34: Chila Gómez y Johan Romaña encararon a Fydriszewski en el vestuario luego de errar su penal



uD83DuDCCCLos tuvieron que separar y no paso a mayores, según pudo saber @okdobleamarilla pic.twitter.com/wZd59yT1d2 — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) October 12, 2024

En este contexto, según trascendió, en el vestuario de San Lorenzo se vivió un clima caliente. Según informó el sitio Doble Amarilla el defensor Johan Romaña y el arquero Chila Gómez fueron en búsqueda del delantero. Ambos le habrían recriminado su forma de ejecutar y, gracias a la intervención de los presentes, el problema no pasó a mayores.

Leandro Romagnoli, en conferencia de prensa, fue consultado sobre esta situación: "Si sabía que la iba a picar me metía adentro de la cancha para que no la pique. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador. Son decisiones. Hay decisiones buenas o malas. Podíamos habernos ido con los tres puntos que los necesitábamos un montón".

"Nos vamos con un punto que tiene sabor a poco. A veces hay que entender la situación en la que estamos y en el club en que estamos. A veces eso no pasa. Hay que seguir trabajando y remarcando eso. Estamos en un club muy grande como San Lorenzo. Hay que entender en la situación en la que estamos para que se pueda entender dentro del campo de juego, no mucho más que eso. No hay análisis. Estoy caliente por el final”, sentenció el Pipi.